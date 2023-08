Laporan: Institut Tony Blair Terus Berhubungan dengan Saudi setelah Pembunuhan Khashoggi

IslamTimes - Organisasi mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dilaporkan telah melanjutkan kemitraan bernilai jutaan pound dengan Arab Saudi meskipun terjadinya pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi yang disponsori negara.

The Sunday Times melaporkan bahwa Institute for Global Change (Institut Perubahan Global) Blair tetap terlibat dalam dorongan modernisasi yang dipimpin oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, pewaris takhta Saudi.Sementara bin Salman dituduh memerintahkan pembunuhan Khashoggi tahun 2018 Wartawan Washington Post, yang mengkritik pemerintah Riyadh, dibunuh dan dipotong-potong oleh agen Saudi di konsulat kerajaan di Istanbul dalam operasi yang diyakini secara luas diperintahkan oleh putra mahkota.Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Blair mengonfirmasi bahwa lembaga tersebut tetap terlibat dalam Visi Arab Saudi 2030, sebuah rencana transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dari minyak.Setelah pembunuhan itu, “kecemasan” awalnya diungkapkan secara internal tentang bagaimana melanjutkan kemitraan dengan Riyadh, tambahnya.Namun pada akhirnya, Blair berpandangan bahwa keterlibatan yang berkelanjutan "dibenarkan" terlepas dari "kejahatan yang mengerikan", tanpa tentangan dari staf atau anggota dewan.Laporan sebelumnya mengatakan bahwa organisasi Blair telah memberi nasihat kepada pemerintah Saudi sebagai bagian dari pengaturan "nirlaba" senilai £9 juta ($11,8 juta).‘Bin Salman diundang ke Inggris’Bulan lalu, Financial Times melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah mengundang bin Salman untuk mengunjungi Inggris pada musim gugur.Harian Inggris mengutip seorang pejabat yang mengatakan, "Ini lebih tergantung pada mereka, mengingat kita lebih membutuhkan mereka daripada mereka membutuhkan kita."Setelah pembunuhan Khashoggi, Arab Saudi secara luas dijauhi, dengan banyak perusahaan menarik atau menghentikan investasi di negara tersebut.Namun baru-baru ini, telah terjadi pergeseran tren karena kekuatan dunia tertentu menutup mata terhadap catatan hak asasi manusia Arab Saudi dalam upaya untuk menarik investasi dari negara kaya minyak tersebut.Presiden AS Joe Biden melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada Juli 2022, memicu kecaman keras dari para aktivis hak asasi manusia.[IT/r]