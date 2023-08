Rusia Akan Melengkapi Kapal Selam Baru dengan Rudal Hipersonik Zirkon

IslamTimes - Rusia berencana untuk melengkapi kapal selam nuklir barunya dengan rudal hipersonik Zircon, kata kepala pembuat kapal terbesar di negara itu, menambahkan bahwa mereka akan mengirimkan lima kapal lagi ke angkatan laut Rusia pada akhir tahun ini.

“Kapal selam nuklir multiguna dari proyek Yasen-M akan dilengkapi dengan sistem rudal Zircon secara reguler,” kata Alexei Rakhmanov, Chief Executive Officer United Shipbuilding Corporation [USC] Rusia, pada hari Senin (13/8).Angkatan Laut Rusia juga akan menerima setidaknya lima kapal lagi pada akhir tahun ini, kata Rakhmanov lebih lanjut sebagaimana dikutip dalam sebuah laporan oleh Sputnik News.“Tahun ini kami sudah meresmikan tiga kapal baru dan satu diperbaiki. Sampai akhir tahun, kami berharap dapat mentransfer setidaknya lima kapal lagi,” tambahnya seperti dikutip dalam laporan tersebut.Perkembangan tersebut terjadi di tengah konflik yang berkecamuk antara Ukraina yang didukung Barat dan Rusia dan karena Kiev semakin menggunakan penggunaan bom curah yang dilarang secara global serta drone bersenjata untuk menyerang kota-kota Rusia dan fasilitas angkatan laut menyusul kekalahan dan kekalahan besar di medan perang.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Minggu (12/8) mengecam "serangan teroris" Ukraina di Jembatan Krimea, bersikeras bahwa "tindakan biadab" telah membahayakan nyawa warga sipil tak berdosa, dan bersumpah akan melakukan pembalasan.“Tindakan sabotase semacam itu memberi masyarakat internasional perubahan untuk melihat sendiri warna sebenarnya dari rezim Kiev. Tindakan biadab seperti itu tidak dapat dibenarkan, dan itu tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan, ”katanya dalam pernyataan yang diposting di aplikasi perpesanan Telegram.“Tidak ada pembenaran untuk tindakan biadab seperti itu dan itu tidak akan dibiarkan tanpa jawaban,” tambahnya.Sebelumnya Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov juga telah mengecam Washington karena dukungannya yang "tidak tahu malu" dan "keterlaluan" terhadap penggunaan munisi tandan yang "tepat" di Ukraina, mencatat bahwa bom tersebut telah membunuh seorang jurnalis Rusia.Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Antonov mengecam Sekretaris Pers Pentagon Pat Ryder pada hari Kamis atas pernyataannya yang mengklaim bahwa AS memiliki “semua indikasi” bahwa Ukraina “dengan benar” menggunakan munisi tandan.“Upaya pejabat AS untuk menggambarkan penggunaan munisi tandan kontroversial Ukraina sebagai hal yang tepat dan sah adalah tidak tahu malu dan keterlaluan,” kata diplomat Rusia itu.Dia lebih lanjut mengutip penembakan Ukraina pada 22 Juli dengan bom curah yang menewaskan seorang reporter Rusia yang bekerja untuk RIA Novosti. Tiga wartawan lainnya juga terluka.“Saya ingin tahu apakah ‘penggunaan yang tepat’ dari bom curah juga berlaku untuk pembunuhan jurnalis Rusia Rostislav Zhuravlev,” kata Antonov.“Apakah ada batasan sinisme pejabat Pentagon yang membuat pernyataan seperti itu?” dia menambahkan.Antonov juga mengatakan "teroris Ukraina" telah mengatur pembunuhan beberapa tokoh Rusia terkenal dengan senjata Barat dan bertanggung jawab atas kematian ratusan anak.Dia lebih lanjut mengecam Kiev karena secara teratur menembaki daerah pemukiman, melakukan "serangan teroris" di Jembatan Krimea dan kapal sipil, dan melakukan serangan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye, dan meminta pertanggungjawaban Ukraina dan AS atas "pelanggaran hukum".“Tanggung jawab atas semua pelanggaran hukum ini terletak pada Kiev dan Washington,” tegas Antonov.Awal bulan ini, angkatan bersenjata Ukraina menembaki sasaran sipil, termasuk sebuah universitas, di Kota Donetsk yang dikuasai Rusia dengan munisi curah yang dilarang dua kali pada hari yang sama.[IT/r]