Pemimpin Korea Utara Menyerukan Peningkatan Produksi Rudal di Tengah Ancaman yang Bertahan dari AS dan Korea Selatan

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menyerukan peningkatan besar dalam produksi rudal dan amunisi negara itu karena AS dan saingannya Korea Selatan bersiap untuk meluncurkan permainan perang lagi di wilayah tersebut.

"Tentara kita harus benar-benar mengamankan kekuatan militer yang luar biasa dan kesiapan yang kuat untuk menangani perang apa pun kapan saja, sehingga musuh tidak berani menggunakan kekuatan, dan akan dimusnahkan jika itu terjadi," kata Kim saat mengunjungi fasilitas manufaktur senjata utama. dikutip dalam sebuah laporan pada hari Senin oleh Kantor Berita Pusat Korea [KCNA].“Tingkat kualitatif persiapan perang bergantung pada pengembangan industri amunisi dan pabrik memikul tanggung jawab yang sangat penting dalam mempercepat persiapan perang Tentara Rakyat Korea [Utara],” tambah Kim.Menurut laporan itu, pemimpin Korea Utara membuat pernyataan tersebut setelah mengunjungi pabrik-pabrik yang memproduksi rudal taktis, platform peluncuran bergerak, kendaraan lapis baja, dan peluru artileri pada hari Jumat dan Sabtu (11-12/8).Kim sebelumnya telah menyerukan persiapan untuk meningkatkan produksi senjata negara dan memperluas latihan militernya untuk kemungkinan perang dalam menghadapi gelombang provokasi militer oleh AS dan Korea Selatan, termasuk penempatan kapal selam nuklir Amerika baru-baru ini ke Seoul dan penahanan yang terus-menerus. permainan perang bersama oleh kedua sekutu.Kim juga menyerukan untuk melakukan latihan militer untuk secara efisien menguji dan mengoperasikan senjata dan peralatan terbaru negara itu untuk menjaga postur mobilisasi untuk pertempuran setiap saat, tambah laporan itu.Dorongan baru pemimpin Korea Utara untuk memproduksi senjata dan mempertahankan kesiapan militer datang saat Korea Selatan dan AS memulai latihan perang tahunan besar-besaran mereka yang dianggap Pyongyang sebagai latihan untuk invasi militer ke negara tersebut.Sementara itu, Seoul dan Washington mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan menggelar permainan perang musim panas Ulchi Freedom Guardian pada 21-31 Agustus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi apa yang mereka gambarkan sebagai ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang berkembang.Latihan militer bersama tahun ini melibatkan "skala terbesar yang pernah ada", memobilisasi puluhan ribu tentara dari kedua belah pihak, serta beberapa negara anggota Komando PBB, untuk sekitar 30 program pelatihan lapangan, menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. [JCS].“Latihan tersebut merupakan elemen penting dalam mempertahankan postur pertahanan gabungan yang kuat dalam keadaan darurat – mutlak diperlukan untuk menanggapi meningkatnya ancaman militer dari Korea Utara,” juru bicara JCS Seoul Kolonel Lee Sung-jun mengklaim pada hari Senin (14/8).Dalam perkembangan terkait, para pemimpin AS, Korea Selatan, dan Jepang telah mengumumkan rencana untuk membahas "kerja sama keamanan" atas Korea Utara, Ukraina, dan masalah lainnya ketika mereka berkumpul untuk pertemuan puncak trilateral akhir pekan ini di resor yang berbasis di AS.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan bergabung dengan Presiden AS Joe Biden pada 18 Agustus di retret kepresidenan Camp David dekat Washington.“Presiden berharap untuk menyambut kedua pemimpin ini … ke Camp David karena kami yakin diskusi ini bersejarah dalam hal pentingnya hubungan trilateral ini bagi kawasan Indo-Pasifik dan, sejujurnya, bagi dunia,” kata John F. Kirby, Koordinator Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, saat konferensi pers virtual pada hari Rabu.[IT/r]