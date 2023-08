Laporan: Pasukan AS Berusaha Menutup Perbatasan Irak-Suriah

IslamTimes - Pasukan militer AS yang ditempatkan di pangkalan udara utama di provinsi Anbar, Irak barat, dilaporkan berencana untuk menutup perbatasan sepanjang ratusan kilometer yang membentang antara negara Arab itu dan negara tetangga Suriah.

Surat kabar harian al-Watan Suriah, mengutip sumber keamanan Suriah yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa pasukan Amerika di Pangkalan Udara Ain al-Asad berencana untuk menutup perbatasan.Sejauh ini, kata laporan itu, mereka tidak memberikan alasan khusus untuk skema mereka.Dia menambahkan bahwa langkah itu dilakukan ketika militer AS mengirim konvoi truk baru yang membawa senjata dan pasokan logistik ke provinsi Hasakah di timur laut Suriah yang kaya minyak dari Irak utara dan barat.Terlepas dari situasi keamanan yang stabil di sepanjang perbatasan dan tidak adanya kemungkinan ancaman teroris, masih belum diketahui mengapa pasukan Amerika memperkuat kehadiran mereka dan memperluas kegiatan pengintaian baik di wilayah barat Irak maupun wilayah jauh di dalam Suriah, menurut laporan tersebut.Dikatakan juga bahwa pasukan pendudukan AS yang ditempatkan di pangkalan militer di wilayah strategis al-Tanf Suriah baru-baru ini menerima beberapa konvoi peralatan militer dari pangkalan Ain al-Asad, dan bekerja untuk mengimplementasikan program rahasia di daerah tersebut.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim penempatan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengerahan AS yang tidak sah ditujukan untuk menjarah sumber daya mineral negara yang kaya.Bulan lalu, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan bahwa AS telah mengirimkan konvoi besar truk yang membawa senjata dan pasokan logistik ke Hasakah.Laporan itu mengatakan bahwa konvoi 30 truk dan tanker itu sarat dengan sistem senjata kaliber menengah, rudal anti-armor, sistem komunikasi dan pengacau modern serta amunisi yang ditujukan untuk apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah [SDF].[IT/r]