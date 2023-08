Media: Trump Didakwa Lebih Banyak Tuduhan Kriminal 

IslamTimes - Dewan juri Georgia telah memilih untuk mendakwa mantan Presiden AS Donald Trump atas serangkaian tuduhan kriminal, termasuk tuduhan pemerasan terkait dengan dugaan upayanya untuk membatalkan pemilihan presiden 2020.

Kasus ini menandai putaran keempat litigasi pidana tahun ini untuk mantan panglima tertinggiJaksa Wilayah Fani Willis dari Kabupaten Fulton Georgia mengumumkan persidangan pada Senin (14/8) malam.Kasus kriminal terbaru berpusat pada tuduhan bahwa Trump berusaha menekan Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger untuk membantunya memenangkan pemilihan presiden terakhir, setelah mendesak pejabat tersebut untuk "mendapatkan 11.780 suara" untuk kepentingannya sendiri selama 2 Januari 2021 yang banyak dipublikasikan. panggilan telepon.Meskipun Raffensperger menolak untuk "menemukan" suara yang dibutuhkan Trump untuk menang, DA wilayah Atlanta meluncurkan penyelidikan pada tahun 2021 untuk menentukan apakah permintaan presiden tersebut merupakan aktivitas kriminal, yang pada akhirnya menghasilkan dewan juri.Sementara Reuters membagikan rincian dari lembar dakwaan yang diposting oleh pengadilan Georgia pada hari Senin sebelumnya, pejabat lokal kemudian menghapus dokumen tersebut dari pandangan publik, dengan kantor panitera Fulton bersikeras bahwa "dokumen fiktif" telah diedarkan secara online tanpa menjelaskan lebih lanjut.Dokumen tersebut menguraikan 12 dakwaan kejahatan terhadap mantan presiden, termasuk satu dakwaan terkait dengan Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) Georgia. Pejabat daerah belum mengklarifikasi apa yang muncul di situs web pengadilan, dan tidak mengonfirmasi apakah itu file yang sama yang dilihat oleh Reuters.Pengacara Trump menanggapi kecelakaan itu dalam sebuah pernyataan, bersikeras bahwa itu "bukan kesalahan administratif yang sederhana.""Sebuah dakwaan yang diusulkan seharusnya hanya berada di tangan Kantor Kejaksaan, namun entah bagaimana itu sampai ke kantor panitera dan diberi nomor kasus dan seorang hakim bahkan sebelum dewan juri berunding," pengacara pembela Drew Findling dan Jennifer Little dikatakan.Tuduhan baru menandai dakwaan pidana keempat Trump tahun ini saja, dengan jaksa federal yang sebelumnya menamparnya dengan lusinan tuduhan kejahatan atas dugaan kesalahan penanganan materi rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2021. Dia juga telah didakwa di New York atas dugaan tutup mulut. -Skema uang dengan aktris porno Stormy Daniels selama kampanye 2016-nya, dan menghadapi kasus campur tangan pemilu terpisah yang dipimpin oleh penasihat khusus Jack Smith, yang juga memimpin persidangan dokumen rahasia.[IT/r]