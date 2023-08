Mantan Menlu: Inggris Harus Mengakui Peran dalam Kudeta Iran 

IslamTimes - Pemerintah Inggris harus mengakui perannya dalam menghasut kudeta tahun 1953 di Iran yang menggulingkan pemimpin yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mosadegh, kata mantan menteri luar negeri Inggris David Owen.

London secara resmi menolak untuk mengakui operasi gabungan CIA-MI6 untuk menggulingkan pemimpin Iran pada tahun 1953Owen, yang menjabat sebagai diplomat top London antara 1977 dan 1979, mengatakan dalam komentar yang diterbitkan oleh Guardian pada hari Selasa (15/8) bahwa dengan mengakui keterlibatannya dalam kudeta, yang terjadi 70 tahun lalu minggu ini, Inggris akan meningkatkan kredibilitas Inggris di seluruh dunia. dan mendukung gerakan reformasi Iran.“Ada alasan bagus untuk mengakui peran Inggris dengan AS pada tahun 1953 dalam menggulingkan perkembangan demokrasi,” kata Owen kepada surat kabar tersebut. “Dengan mengakui bahwa kami salah melakukannya dan merusak langkah-langkah yang berkembang menuju Iran yang demokratis, kami membuat reformasi sekarang sedikit lebih mungkin.”Amerika Serikat secara resmi mengakui perannya dalam skema untuk menggulingkan Mosadegh – awalnya diberi nama sandi ‘Operasi Boot’ – sepuluh tahun yang lalu ketika mendeklasifikasi kumpulan dokumen intelijen yang mengungkapkan bahwa itu adalah operasi gabungan antara CIA dan MI6.Posisi resmi Inggris Raya adalah tidak mengomentari masalah intelijen.Inggris pertama kali menyusun rencana kudeta setelah Mosadegh diangkat sebagai perdana menteri Iran pada tahun 1951 menyusul nasionalisasi perusahaan minyak Inggris di negara tersebut. Awalnya, pemerintah AS yang dipimpin oleh Harry Truman menolak tawaran Inggris. Namun, perdana menteri Winston Churchill berhasil mengajukan petisi kepada penerus Truman, Dwight Eisenhower, untuk berkolaborasi dalam upaya tersebut.Badan intelijen Inggris dan AS mulai merencanakan operasi tersebut, berganti nama menjadi 'Ajax,' pada awal 1953. Menurut dokumen yang tidak diklasifikasikan, operasi tersebut mencari perubahan rezim dengan menyuap politisi Iran, pejabat tinggi keamanan dan tentara, dan kampanye propaganda anti-Mossadegh yang masif. membantu menghasut pemberontakan publik. Kudeta tersebut kemudian membawa Shah Mohammad Reza Pahlavi kembali berkuasa.Owen berpendapat, bagaimanapun, bahwa pelemahan demokrasi Iran oleh Barat secara langsung berkontribusi pada rezim Syah yang kemudian jatuh dalam Revolusi Islam tahun 1978.[IT/r]