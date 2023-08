Kennedy Jr. Mengonfirmasi Keberadaan Biolab Amerika di Ukraina

IslamTimes - Politisi AS Robert Kennedy Jr. telah mengkonfirmasi keberadaan laboratorium biologi Amerika di Ukraina yang digunakan untuk memproduksi senjata biologis yang dilarang.

"Kami memiliki bio-lab di Ukraina karena kami sedang mengembangkan bioweapons," kata kandidat presiden Partai Demokrat itu kepada mantan pembawa acara Fox News Tucker Carlson dalam wawancara video yang diposting di jejaring sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) pada hari Selasa (15/8)."Bioweapons itu menggunakan semua jenis biologi sintetik baru dan teknologi CRISPR (singkatan dari clustered regular interspaced short palindromic repeats in DNA) dan teknik rekayasa genetika yang tidak tersedia untuk generasi sebelumnya," kata politisi AS yang juga dikenal dengan inisial namanya. RFK Jr., mengatakan dalam wawancara."Ketika Undang-Undang Patriot membuka kembali perlombaan senjata biola pada tahun 2001, Pentagon mulai memasukkan banyak uang ke dalam senjata biologi," tambah Kennedy Jr.“Tapi mereka gugup saat itu karena kalau melanggar Konvensi Jenewa, itu hukuman gantung,” jelasnya."Jadi mereka gugup untuk benar-benar menggunakan kekuatan penuh dalam pengembangan senjata biologis. Jadi mereka mengalihkan wewenang untuk biosekuriti ke satu lembaga di HHS [Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS]," tambah politisi itu."Tapi sekarang, ketika Anda melakukan pengembangan bioweapons, setiap bioweapon, itu membutuhkan vaksin sehingga Anda mengembangkannya secara berdampingan karena dalam 100 persen kasus ketika Anda menggunakan bioweapon, ada pukulan balik. Sisi Anda juga sakit," pungkasnya.Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan keberadaan biolab militer AS di Ukraina yang bekerja untuk memproduksi senjata biologis pada awal Februari 2022.Pada pertengahan April, komisi parlementer Rusia mempresentasikan laporan akhirnya tentang investigasi aktivitas laboratorium bio yang dikelola AS di Ukraina.Laporan tersebut menyimpulkan bahwa program biologis militer Pentagon telah tumbuh dalam skala besar, dilaksanakan dengan kedok proyek dan kegiatan anti-teroris yang diizinkan oleh Konvensi Senjata Biologis.Komisi parlemen juga menunjukkan bahwa kegiatan semua laboratorium yang dikendalikan AS melibatkan para ahli Pentagon. Namun, hasil kerja mereka dirahasiakan dan lembaga pemerintah di negara tuan rumah hanya memiliki akses ke hasil penelitian sekunder.Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengungkapkan bahwa laboratorium rahasia AS di Ukraina memproduksi senjata biologis.Sebagai akibat dari aktivitas ilegal yang dilakukan di laboratorium bio AS di Ukraina, Rusia tahun lalu meminta Dewan Keamanan PBB untuk membentuk komisi guna menyelidiki laporan bahwa Washington dan Kiev melanggar Konvensi yang melarang penggunaan. dari senjata biologis.Sementara itu, Moskow percaya bahwa laboratorium biologi AS di Ukraina hanyalah sebagian kecil dari jaringan global yang terdiri dari 300 fasilitas serupa.Namun, pemerintah AS kini membantah keberadaan bio-lab militer tersebut. Sebaliknya, pemerintah AS telah mengakui apa yang disebutnya sebagai fasilitas penelitian biologi yang didanai AS.Awal tahun ini, Rusia mengatakan telah memperoleh dokumen di Lisichansk, di Republik Rakyat Lugansk (LPR) yang memproklamirkan diri, yang mengungkapkan laboratorium yang didanai militer AS di Ukraina telah membuat komponen senjata biologis dan mengujinya pada populasi negara tersebut. ."Pasukan Rusia telah mengamankan lebih dari 20.000 dokumen, referensi dan bahan analisis, serta mewawancarai saksi mata dan peserta program militer-biologis Amerika" sejak dimulainya perang pada Februari tahun lalu, kata komandan Pasukan Pertahanan Nuklir, Biologi, dan Kimia Rusia. Letnan Jenderal Igor Kirillov.Jenderal tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut "mengkonfirmasi ... fokus Pentagon pada pembuatan komponen senjata biologis dan mengujinya pada populasi Ukraina dan negara bagian lain di sepanjang perbatasan [Rusia]."[IT/r]