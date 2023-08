Komandan Iran: Dominasi yang Dipimpin AS dan Tuntutan Berlebihan Penyebab Perang Ukraina

IslamTimes - Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh mengatakan dominasi pimpinan AS dan tuntutan berlebihan harus disalahkan atas perang yang menghancurkan di Ukraina.

Nasirzadeh membuat pernyataan tersebut dalam pidatonya di Konferensi Moskow ke-11 tentang Keamanan Internasional yang diadakan di kota Kubinka di luar ibu kota Rusia pada hari Selasa (15/8) saat dia menunjuk pada dampak perang di Ukraina.“Kami percaya bahwa jika bukan karena dominasi dan tuntutan berlebihan dari Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat, perang yang menghancurkan ini tidak akan terjadi di Ukraina,” kata komandan Angkatan Darat Iran tersebut.“Mereka yang memprakarsai perang ini dan mereka yang terlibat dalam mengobarkan api harus mempertimbangkan kembali pendekatan mereka dan mengetahui bahwa membahayakan keselamatan orang lain dapat memicu reaksi yang mungkin sulit diprediksi,” tambahnya.Menyinggung akibat dari konflik yang sedang berlangsung di bekas republik Soviet, Nasirzadeh berkata, “Apa yang kita saksikan di Ukraina hari ini, di mana puluhan orang menjadi korban [perang] setiap hari, dengan efek jangka panjang dan konsekuensi bagi wilayah dan dunia, adalah contoh nyata dari keinginan Barat untuk mendominasi dan tuntutan yang berlebihan untuk mempertahankan dan melanjutkan hegemoninya, dan upaya ini sejauh ini telah menghasilkan banyak bencana.”Sejak awal perang pada Februari tahun lalu, negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia sambil menggelontorkan senjata canggih senilai puluhan miliar dolar ke Ukraina—langkah yang menurut Moskow hanya akan memperumit perang. berdiri situasi dan memperpanjang permusuhan.Kembali pada bulan Juni, Kremlin memperingatkan bahwa setiap pasokan rudal jarak jauh ke Kiev oleh pendukung Baratnya akan menyebabkan putaran lebih lanjut dari "ketegangan spiral" dalam konflik yang sedang berlangsung.Komandan Iran mengecam unilateralisme AS sebagai ancaman bagi dunia dan mengatakan keberadaan arogansi global bergantung pada penciptaan krisis.“Unilateralisme dan totalitarianisme Amerika Serikat akan membuat dunia semakin tidak aman, dan AS telah terbiasa menciptakan krisis, perang, dan sanksi, [untuk menjamin] kehidupan politik dan keamanan nasionalnya, dan dalam upaya untuk mencapai suatu tatanan unipolar dan mempertahankan serta mengkonsolidasikannya, AS tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menciptakan krisis atau perang apa pun,” kata Nasirzadeh.Komandan senior mencatat bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan penumpasan yang meluas terhadap rakyatnya yang tertindas selama hampir delapan dekade, yang direncanakan oleh Inggris dan didukung oleh pemerintahan AS berturut-turut, adalah contoh lain dari unilateralisme dan “penindasan sistematis” terhadap sebuah bangsa.Menunjuk pentingnya solidaritas antar negara untuk mengatasi unilateralisme Barat, Nasirzadeh mengatakan Republik Islam mendukung pembentukan tatanan dunia berdasarkan “martabat dan keadilan manusia.”Komandan Iran memuji aliansi regional dan global baru, mengatakan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dan kelompok BRICS akan mengkonsolidasikan kekuatan dan kemampuan negara-negara merdeka melawan hegemoni Barat dan berkontribusi pada pembentukan tatanan dunia baru.Dalam pidatonya, Nasirzadeh juga merujuk pada pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Irak tahun 2020 dan mengecam Amerika Serikat atas apa yang disebut advokasi untuk hak asasi manusia.“Amerika secara brutal membunuh Jenderal Soleimani, yang memimpin perang melawan Daesh (ISIS/ISIL) —kelompok teroris paling berbahaya dalam sejarah umat manusia—dan mengalahkan mereka serta membebaskan orang-orang di kawasan dan dunia dari kejahatan kelompok ini,” katanya.[IT/r]