Pidato Penuh Sayyid Nasrallah pada Pawai 13 Muharram 

IslamTimes - Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan doa dan damai bagi Guru dan Nabi kita, Nabi Penutup, Abi al-Qassem Muhammad Bin Abdullah, dan keluarganya yang baik dan murni dan sahabatnya yang baik dan dipilih dan semua nabi dan utusan.

Pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah Yang Mulia Sayyed Hassan Nasrallah selama Pawai Besar Husseini pada tanggal 13 Muharram di Nabatiyeh.Salam bagimu, wahai tuanku dan pemimpinku, wahai Abu Abdullah, dan atas jiwa-jiwa yang berkumpul di halamanmu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dariku selama aku ada dan selama ada siang dan malam.Semoga Allah tidak menjadikan [kunjungan] ini sebagai yang terakhir dari kunjungan saya kepada Anda [semua]. Salam atas al-Husain [Imam Hussein as], atas Ali bin al-Husain, atas putra-putra al-Husain, dan atas para sahabat al-Husain.Para ulama, saudara, dan saudari yang terhormat, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah dilimpahkan kepada Anda semua.Semoga Tuhan meningkatkan pahala Anda dan menerima usaha Anda. Anda telah datang dari semua desa, lingkungan, dan kota sekitar, bertahan dari matahari dan panas yang menyengat ini. Saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menerima usaha Anda yang tulus, setia, dan penuh kasih yang mengungkapkan kebenaran kesetiaan dan kesetiaan Anda kepada Rasulullah dan keluarganya dan kepada Abu Abdullah [saw].Ini sangat panas, dan Anda memiliki perjalanan panjang di depan Anda. Kesempatan itu tidak memberi saya waktu untuk menyampaikan alamat saya yang biasa. Saya akan berbicara secara singkat, insya Allah.1- Melanjutkan peringatan [Ashura]:Kita harus melanjutkan peringatan di Nabatieh setelah tanggal 10 [Muharram]. Prosesi-prosesi yang digelar, baik oleh saudara-saudara kita di Gerakan Amal, oleh Hizbullah, atau oleh orang lain, sangat cocok dengan peristiwa sejarah ini, keagungannya, kesuciannya, serta dimensi emosional, spiritual, dan moralnya.Hal ini terutama berlaku untuk tahap kedua setelah kesyahidan Imam Hussein, anak-anaknya, dan para sahabatnya pada Hari Asyura. Ini juga merupakan tahap ketika Imam Zain Al-Abidin kita, Bunda Zainab kita, dan seluruh keluarga Imam Hussein ditahan.Itu adalah tahap yang sangat penting dan krusial yang melengkapi apa yang terjadi sebelum dan pada hari ke 10 [Muharram]. Yang Mulia Imam Khamenei menyebutnya jihad klarifikasi dengan segala kesulitan dan kesusahannya.Selama tahap itu, Zainab berdiri di istana Ibnu Ziyad atau Yazid dan menyampaikan khotbah yang kuat penuh keberanian dan kesadaran. Dia berbicara dengan sadar dan dengan pengetahuan tentang masa depan. Dia berbicara kepada orang-orang Kufah dan menegur mereka. Khotbahnya membuka jalan bagi revolusi di masa depan.Imam Hussein [as] merencanakan ini ketika dia membawa keluarganya, termasuk saudara perempuan, istri, dan anak perempuannya, bersamanya ke Karbala.Oleh karena itu, siapa pemimpin jihad klarifikasi setelah zaman Asyura? Putra Imam Hussein Zain al-Abidin, dua saudara perempuannya, Zainab dan Umm Kulthum, dan kedua putrinya Sukaina dan Fatima.Penting untuk mengikuti peristiwa sejarah. Peringatan harus dilanjutkan di Muharram dan Safar dan tidak berakhir pada tanggal 10 Muharram, bahkan jika peristiwa hari itu merupakan puncak dari konfrontasi Husaini dan merupakan hari kesyahidan besar.Saudaraku, salah satu pelajaran terbesar Karbala adalah ketika Taklif [tanggung jawab] Anda adalah berdiri sampai nafas terakhir demi agama Anda dan kesucian Anda, dan pelajaran Karbala adalah pelajaran kita sampai hari kiamat. Kita harus berdiri dan tabah dan tidak membiarkan apa pun menggoyahkan kita.Di Karbala, pada hari kesepuluh [Muharram], pengepungan, kehausan – yang tidak hanya menimpa para pejuang tetapi juga para wanita, anak-anak, dan bayi – kelaparan, kurangnya pendukung, banyaknya musuh, pengkhianatan , pengabaian orang lain, pengasingan, atau mengetahui hasil pertempuran sebelumnya memang mengubah posisi, gerakan, dan perilaku Imam Husein as.Ini karena dia memikul tanggung jawab ketuhanan, agama, dan manusia terhadap agama dan bangsa kakeknya.Salah satu pelajaran terbesar di Karbala adalah agar seseorang memikul tanggung jawab, sehingga tiba saatnya dia berkorban dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak boleh melarikan diri, tidak menyerah, bersembunyi, dan berdiri di pinggir lapangan melainkan memikul tanggung jawab terlepas dari pengorbanannya.Kemarin, halaman-halaman Alquran dibakar di Swedia oleh penjahat terkutuk yang sama dengan perlindungan polisi Swedia, dan gambar yang melambangkan Imam Husein as juga dibakar.Saya percaya bahwa perilaku ini adalah tantangan yang memalukan. Menurut pendapat saya, ini adalah tantangan yang memalukan, ofensif, dan merendahkan martabat dua miliar Muslim di dunia.Orang kotor – mata-mata Mossad – di bawah perlindungan polisi Swedia menghina dua miliar Muslim di dunia. Kita bisa melihat kemunafikan pemerintah Swedia.Di satu sisi, Kementerian Luar Negeri Swedia mengecam tindakan tersebut. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Swedia mengizinkannya, dan polisi Swedia melindungi pelakunya. Ini adalah kemunafikan. Ini adalah kemunafikan Eropa dan Barat. Pemerintah Denmark melakukan hal yang sama.Kemarin, kita menyaksikan kelambanan dan kelemahan sebagian besar pemerintah negara-negara Islam dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam [OKI].Baik Anda maupun saya tidak mengharapkan sikap tegas dan lugas dari pertemuan kemarin, tetapi kami memberi mereka waktu dan argumen.Sayangnya, negara-negara dunia Islam mengeluarkan pernyataan yang mencela tindakan tersebut dan menyerukan setiap negara untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya sesuai, seolah-olah beberapa negara lebih menghargai Al-Qur'an daripada yang lain.Ia juga menyerukan pembentukan delegasi ke Uni Eropa untuk berbicara dengan mereka agar tindakan ini tidak terulang kembali. Apa alat tawar-menawar yang dimiliki delegasi ini selama negosiasinya dengan UE?Tidak ada apa-apa. Apakah akan mengancam mereka dengan memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi atau menunjuk mereka sebagai negara yang berperang? Tidak, tidak akan.Tentu saja, ini sama sekali tidak mengejutkan. Percayalah, saudara-saudara, di beberapa negara ini, jika penghinaan itu ditujukan kepada seorang raja, seorang pangeran, istri seorang raja, seorang presiden, putra, putri, atau keluarganya, tindakan ini akan dikecam. Duta besar akan diusir. Mereka akan mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik.Namun, orang-orang tak bernyawa ini tidak mengangkat satu jari pun ketika Alquran dibakar beberapa kali.Bagaimanapun juga, di hadapan kenyataan yang tidak berarti, memalukan, dan lemah di sebagian besar negara Islam dalam mendukung Al-Qur'an yang Mulia, orang dapat memahami sebagian dari penderitaan Imam Husein dan apa yang dia katakan pada waktu itu, “Jangan Anda melihat bahwa yang benar tidak disampaikan dan yang salah tidak dilarang. Biarkan orang percaya ingin mati dan bertemu Tuhan mereka dengan benar. Bagi saya, kematian hanyalah kebahagiaan, dan hidup di bawah tirani hanyalah hidup di neraka.”Hidup dengan penguasa lalai dan lemah seperti ini, yang bahkan tidak memiliki keberanian dan tekad untuk membela Quran dan kesucian mereka adalah neraka.Pada kenyataannya, manusia hidup melalui kepahitan ini – “bagiku, kematian hanyalah kebahagiaan, dan hidup di bawah tirani hanyalah hidup di neraka.”Bagaimana pun juga, saudara-saudari, kemarin, ketika saya melihat orang terkutuk ini membakar Al-Qur'an, saya pikir jika kita dapat mendengar Al-Qur'an yang tercabik-cabik itu, ia akan bertanya kepada dua miliar Muslim di dunia: 'Adakah yang bisa membantu saya? ?' Dua miliar umat Islam di dunia ternyata menghadapi tantangan ini.Pada hari kesepuluh [Muharram], kita mengatakan akan menunggu hingga Senin untuk melihat apakah OKI akan mengambil sikap tegas. Tentu saja, kami tidak mengharapkannya melakukannya. Penantian sudah berakhir.Wahai pemuda Muslim di dunia, wahai pemuda pemberani, wahai pemuda yang bersemangat, tidak ada lagi alasan untuk menunggu siapa pun, baik OKI, maupun Liga Arab, maupun penguasa, maupun pemerintah, maupun tentara.Anda harus memikul tanggung jawab Anda dan mendukung Quran dan kesucian Anda dan menghukum para penjahat, agresor, dan orang-orang terkutuk ini dengan hukuman yang paling berat.Insya Allah akan tiba saatnya orang-orang ini menyesali dan mengutuk saat mereka dilahirkan karena menodai, membakar, dan merobek Al-Qur'an kita.Saudara-saudara, dalam menghadapi peristiwa yang menyakitkan dan khidmat ini, orang juga memahami apa yang terjadi dalam sejarah kontemporer kita, pada tahun 1948 ketika sebagian besar Palestina diduduki dan pada tahun 1967 ketika Al-Quds diduduki. Bagaimana Palestina dan Al-Quds hilang? Sekelompok kecil Zionis melawan ratusan juta Muslim, dan Palestina serta al-Quds kalah.Ada pernyataan kecaman, demonstrasi, puisi, nyanyian di semua dunia Arab dan Islam, tetapi hanya ada sedikit pembawa senjata, pejuang sejati, dan mujahidin yang berkorban. Begitulah Palestina dan Al-Quds hilang. Beginilah kejadiannya, dan beginilah cara kami memahami apa yang terjadi di Lebanon pada tahun 1982.Lebanon akan hilang jika rakyat Lebanon menunggu dunia Arab, dunia Islam, Liga Arab, dan OKI. Namun, kesadaran, wawasan, kebijaksanaan, dan warisan ulama terkemuka kita di Lebanon, terutama Yang Mulia Imam Musa al-Sadr, berkah Revolusi Islam di Iran, dan seruan revolusioner Imam Khomeini mencegah hal itu terjadi.Ada kebangkitan di Lebanon; rakyat Lebanon tidak menunggu siapa pun untuk melawan atau melawan. Salah satu permulaan yang cerah dan bercahaya pertama terjadi, di sini, di Nabatiyeh, di kotanya, di halaman Asyura pada hari kesepuluh Muharram. Orang-orang tidak menunggu siapa pun; mereka mengandalkan Tuhan dan laki-laki dan perempuan mereka dan beberapa teman mereka di dunia, termasuk Republik Islam Iran dan Suriah.Orang-orang Lebanon mampu mencegah Lebanon hilang dan diduduki dan agar Zionis “Israel” menelannya, membangun pemukiman di dalamnya, menjarah airnya, dan melanggar batas gas dan minyaknya. Bukankah ini kebenarannya?Apa yang terjadi hari ini di dunia, ketika membandingkan sejarah baru-baru ini dengan yang jauh, meningkatkan keyakinan kita, saudara-saudara, bahwa pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Dan apa yang kadang-kadang dikatakan di Lebanon dan di sekitar kita di wilayah ini adalah hal-hal sepele yang bahkan tidak layak untuk dibicarakan.Liga Arab, OKI, negara-negara Muslim, negara-negara Arab, komunitas internasional yang munafik, pembohong, dan pengkhianat yang tidak mengakui nilai-nilai atau kesucian agama tidak dapat melindungi negara ini.Perlawanan adalah yang melindungi negara ini, rakyat negara ini, tanahnya, airnya, sumber dayanya, pria dan wanitanya, martabatnya, kedaulatannya, dan kebebasannya. Bukankah ini kebenarannya? Semua bukti menegaskan fakta ini, dan inilah yang kami tekankan untuk dilakukan.Pada hari ini, dari kota Nabatiyeh, kami memperbaharui ikrar dan komitmen kami untuk pendekatan Huseini yang ulet, memberontak, berani, bersemangat, dan teguh ini, yang tidak dapat digoyahkan oleh pengepungan, kehausan, kelaparan, ancaman, perang, atau faktor lainnya. bahwa musuh kita resor untuk.‏Saudara-saudara, jika para penguasa di dunia Islam kita tidak memiliki keberanian dan semangat untuk mempertahankan Al-Qur'an, apakah mereka akan mempertahankan tanah kita, Libanon, dan Masjid al-Aqsa?Siapa yang sekarang melindungi penodaan ini? Swedia dan Denmark. Kepentingan politik atau ekonomi apa yang dimiliki negara-negara dunia Islam dengan Swedia dan Denmark sehingga mereka tidak menggunakan posisi semacam ini? Ini aneh! Jika masalahnya ada pada orang Amerika, kami akan mengatakan mereka takut akan sanksi Amerika. Tapi Swedia dan Denmark! Wahai dunia Arab, wahai dunia Islam. Bagaimanapun, ini adalah bagian perhitungan negara .Saat kami menunggu negara bagian, rakyat kami gagal, tetapi saat rakyat bangkit, kami menang. Kita berada di era kemenangan. Kami menempatkan taruhan kami pada rakyat kami dan perlawanan dalam mempertahankan kesucian dan simbol kami. ‏Di sini, saya juga berbicara kepada rakyat Palestina. Beberapa orang muncul di televisi di Palestina dan bertanya tentang dunia Arab, penguasa, dan negara. Saya mendesak mereka untuk tidak menunggu mereka dan sebaliknya bertaruh pada rakyat Anda, putra, putri, dan orang-orang serta negara-negara yang menjadi poros perlawanan di wilayah yang berdiri di samping Anda.Adapun selebihnya, lihat saja bagaimana mereka bertindak terhadap penodaan Alquran. Bayangkan bagaimana sikap mereka jika masjid Al-Aqsa diserang. Anda hanya akan mendengar pernyataan kecaman, kecaman, protes, dan kedamaian dari para penguasa ini. Itu dia.Namun, para pejuang perlawanan, senjata para pejuang perlawanan, dan kesiapan para pejuang perlawanan di Palestina, Libanon, Suriah, Irak, Yaman, Iran, dan seluruh wilayah akan mencegah – sedang mencegah – serangan terhadap masjid Al-Aqsa. dan mempertahankan kesucian ini. Kami tidak akan membiarkan Zionis merusaknya dari dekat atau jauh.Saudara-saudara, saya katakan saya tidak akan menyita banyak waktu Anda. Hanya tersisa dua poin lagi. ‏1 - Apa yang terjadi di kamp Ain al-Hilweh [pengungsi] menyakitkan, menyedihkan, dan disayangkan karena merugikan semua orang dan melibatkan darah, pemindahan, dan akibat yang buruk dan menyakitkan. Keluarga-keluarga ini telah mengungsi ke Sidon dan sekitarnya.Pada hari ini, kami juga menghimbau kepada semua orang di kubu Ain al-Hilweh, untuk menghentikan pertempuran, untuk memohon kepada pengadilan, kepada orang bijak untuk menghentikan pertempuran dengan cara apa pun.Setiap orang yang dapat berkontribusi dengan kata atau panggilan telepon untuk menghentikan pertempuran harus melakukannya. Itu adalah tanggung jawab agama, hukum, moral, manusiawi, dan nasional mereka. Pertempuran ini tidak boleh berlanjut karena dampaknya merugikan Sidon, daerah sekitarnya, Selatan dan seluruh Lebanon.2- Hari Tentara jatuh pada salah satu hari ini. Kami menyambut Tentara Lebanon, lembaga nasional ini, pimpinannya, perwira, bintara, dan prajuritnya.Kami melihat tentara Lebanon sebagai salah satu pilar persamaan emas yang melindungi Lebanon di hadapan Zionis "Israel". Ini adalah penjamin utama integritas dan stabilitas teritorial Lebanon.Oleh karena itu, lembaga ini harus kita lestarikan, dukung, jaga agar mampu menjalankan tanggung jawabnya. Itu sudah melaksanakan tanggung jawab ini dan membuat banyak pengorbanan. Perwira dan prajuritnya dihadapkan pada banyak masalah dan bahaya di lapangan, dan ada martir di antara mereka. ‏Saya akan berhenti di sini. Sekali lagi saya berterima kasih atas kehadiran Anda yang luar biasa pada hari ini, dan saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menerima dari Anda, partisipasi Anda dalam pawai, kesabaran Anda, kehausan Anda, dan ketahanan Anda terhadap kesulitan pada hari ini karena Anda mengingatkan dunia akan hal itu. peristiwa besar serta kata-kata Hussein pada hari kesepuluh dan kata-kata Hussein, digaungkan oleh Zainab, setelah hari kesepuluh. Kata-kata ini tetap ada dalam sejarah dan akan tetap ada sampai Hari Kebangkitan.Salam bagimu, wahai tuanku dan pemimpinku, wahai Abu Abdullah, dan atas jiwa-jiwa yang berkumpul di halamanmu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dariku selama aku ada dan selama ada siang dan malam.Semoga Allah tidak menjadikan [kunjungan] ini sebagai yang terakhir dari kunjungan saya kepada Anda [semua]. Salam atas al-Husain [Imam Husein], atas Ali bin al-Husain, atas anak-anak al-Husain, dan atas para sahabat al-Husain yang mengorbankan hidup mereka demi al-Husain.Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah dilimpahkan kepada Anda wahai Husseini yang setia dan wanita Zainabi yang setia.[IT/r]