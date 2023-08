Korea Utara: Tentara AS Melintasi Perbatasan Mencari Suaka dari Penganiayaan Tidak Manusiawi di Angkatan Darat

IslamTimes - Korea Utara telah menyimpulkan bahwa tentara Afrika-Amerika, yang berlari melintasi perbatasan bulan lalu, sedang mencari pengungsi dari rasisme dan "penganiayaan tidak manusiawi" di Angkatan Darat AS.

Media lokal melaporkan pada pertengahan Juli bahwa seorang warga negara AS telah melintasi perbatasan ke Korea Utara di Zona Demiliterisasi [DMZ] yang membelah Semenanjung Korea.Individu, yang kemudian diidentifikasi sebagai Prajurit Travis King yang berusia 23 tahun seharusnya terbang kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses disipliner atas tuduhan yang diajukan terhadapnya.Sebaliknya, dia memutuskan untuk mendaftar tur ke DMZ untuk melarikan diri ke Korea Utara dari sana.King menyeberang ke wilayah Korea Utara pada 18 Juli karena "penganiayaan tidak manusiawi dan diskriminasi rasial" di tentara AS, menurut media pemerintah.Kantor berita Korea Utara mengatakan pada hari Rabu (16/8): "Selama penyelidikan, Travis King mengaku bahwa dia telah memutuskan untuk datang ke DPRK [Korea Utara] karena dia memiliki perasaan tidak enak terhadap penganiayaan yang tidak manusiawi dan diskriminasi rasial di dalam Angkatan Darat AS.""Dia juga menyatakan kesediaannya untuk mencari suaka di DPRK atau negara ketiga, dengan mengatakan bahwa dia kecewa dengan ketidak-setaraan masyarakat Amerika ," tambahnya.King, yang berasal dari Racine, Wisconsin dengan pengawalan militer ketika dia menyelinap sebelum terlihat mengenakan pakaian sipil di tur Area Keamanan Bersama - desa perbatasan di DMZ yang memisahkan dua Korea yang dijaga oleh tentara dari keduanya. sisi.Tentara AS yang tidak puas, yang dilaporkan baru saja dibebaskan setelah menghabiskan hampir dua bulan di penjara Korea Selatan di mana dia ditahan atas tuduhan penyerangan, diantar ke bandara untuk terbang ke AS untuk menghadapi tindakan disipliner tambahan di Fort Bliss, Texas.King dikawal sampai ke pos pemeriksaan bea cukai di Bandara Internasional Incheon sebelum dia meninggalkan bandara sendirian, lapor Daily Beast.Keluarganya, dalam sebuah wawancara dengan media AS, mengatakan dia telah memberi tahu mereka bahwa dia mengalami rasisme di ketentaraan.Menurut ajaran teori ras kritis [CRT] yang diterima secara luas, Amerika Serikat didirikan di atas struktur rasis yang dilembagakan dan masih ada sampai sekarang di masyarakat AS.Tahun lalu, jajak pendapat menemukan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung pengajaran CRT kepada siswa sekolah menengah untuk memahami implikasi rasisme dan perbudakan di Amerika Serikat.[IT/r]