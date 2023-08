Bank-Bank Teratas AS Berisiko Turun Peringkat

IslamTimes - Analis Fitch Chris Wolfe memperingatkan bahwa sektor perbankan AS dapat terkena serentetan penurunan peringkat termasuk untuk perusahaan seperti JPMorgan Chase dan Bank of America karena kesehatan industri yang memburuk.

Menurut Wolfe, Fitch memangkas penilaiannya terhadap "lingkungan operasi" industri pada bulan Juni di tengah tekanan pada peringkat kredit negara, kesenjangan peraturan yang diekspos oleh kegagalan bank regional, dan ketidakpastian seputar suku bunga.Langkah itu sebagian besar tidak diperhatikan, klaim Wolfe, karena tidak menyebabkan penurunan peringkat pada bank. Namun, penurunan satu tingkat lagi dari skor industri, dari AA- ke A+, akan memaksa Fitch untuk mengevaluasi kembali peringkat masing-masing dari lebih dari 70 bank AS yang dicakupnya.“Jika kami memindahkannya ke A+, maka itu akan mengkalibrasi ulang semua ukuran keuangan kami dan mungkin akan diterjemahkan ke dalam tindakan pemeringkatan negatif,” katanya, seraya menambahkan bahwa bank tidak dapat diberi peringkat lebih tinggi dari lingkungan tempat mereka beroperasi.Wolfe tidak memberikan perincian apa pun, termasuk tentang waktu penurunan peringkat potensial atau dampaknya terhadap perusahaan dengan peringkat lebih rendah, dengan mengatakan: "Kami harus membuat beberapa keputusan, baik secara absolut maupun relatif."Peringatan itu muncul setelah Moody's pekan lalu memangkas peringkat 10 bank kecil dan menengah AS, dan memperingatkan potensi penurunan peringkat untuk 17 pemberi pinjaman lainnya, termasuk lembaga yang lebih besar. Awal bulan ini, Fitch menurunkan peringkat kredit jangka panjang AS, mengutip disfungsi politik dan meningkatnya beban utang.[IT/r]