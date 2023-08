WSJ: AS Mencari Alternatif Kesepakatan Biji-bijian untuk melewati Rusia 

IslamTimes - AS sedang dalam pembicaraan dengan Türki, Ukraina, dan pemain regional lainnya tentang meningkatkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui akar alternatif setelah Rusia mengakhiri perjanjian yang memberikan jalur aman untuk barang-barang tersebut melalui Laut Hitam, Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (15/8). Namun, RIA Novosti melaporkan bahwa upaya tersebut sejauh ini belum membuahkan hasil yang nyata.

Washington dilaporkan ingin mengubah rute ekspor pertanian Ukraina ke Sungai DanubeWashington mendukung rencana yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor biji-bijian Ukraina ke pasar global menjadi 4 juta ton per bulan pada Oktober dengan menggunakan Sungai Danube, menurut WSJ, mengutip pejabat yang mengetahui masalah tersebut. Namun, laporan tersebut mengakui bahwa rute ini akan kurang nyaman daripada koridor Laut Hitam yang dibuat berdasarkan kesepakatan biji-bijian yang sekarang sudah tidak berlaku yang ditengahi oleh PBB dan Türki.Prakarsa baru dilaporkan masih mencakup pengiriman biji-bijian melalui Laut Hitam, tetapi ini akan dikirim ke pelabuhan Rumania untuk pengiriman selanjutnya ke tujuan lain.Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada outlet tersebut bahwa Washington "sedang mempertimbangkan semua opsi potensial, termasuk solusi militer" untuk melindungi kapal yang menuju pelabuhan Ukraina di Danube.Rencana tersebut juga dilaporkan akan bergantung pada apa yang disebut “jalur solidaritas” yang diselenggarakan oleh UE untuk mengirimkan biji-bijian keluar dari Ukraina. Pejabat UE yang dikutip oleh WSJ memperkirakan bahwa Kiev mungkin akan mengekspor 5 atau 5,5 juta ton biji-bijian per bulan jika “semuanya berjalan lancar.” Namun, beberapa jalur tersebut telah diganggu oleh sejumlah kendala, termasuk staf yang tidak memadai dan kapasitas pemrosesan, yang menyebabkan penundaan.Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada WSJ bahwa upaya untuk meningkatkan ekspor melalui Danube bertepatan dengan upaya Ankara dan PBB untuk menghidupkan kembali perjanjian biji-bijian, dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan berada di bawah tekanan untuk mencapai tujuan ini sebelum dimulainya musim panen.Sementara itu, setelah laporan WSJ, sumber yang mengetahui masalah yang dikutip oleh RIA Novosti mengklaim bahwa negosiasi antara Ankara dan Washington tentang alternatif kesepakatan biji-bijian sekarang sedang dalam tahap diskusi tetapi belum menghasilkan “keputusan atau rencana konkret”. Sementara itu, dia mencatat bahwa Türki terus bekerja untuk menghidupkan kembali kesepakatan biji-bijian dan mempertahankan kontak dengan Rusia.Moskow menarik diri dari kesepakatan biji-bijian bulan lalu, mengutip kegagalan Barat untuk mencabut sanksi yang menghambat ekspor pertaniannya. Namun, Rusia telah berulang kali mengatakan siap untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu setelah semua persyaratannya terpenuhi.[IT/r]