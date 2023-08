AS Akui 'Kekhawatiran' atas Hubungan Rusia-China

IslamTimes - Pandangan AS meningkatkan hubungan antara Beijing dan Moskow dengan "keprihatinan", kata Departemen Luar Negeri, beberapa hari setelah Pentagon mengirim kapal perang untuk menghadapi kapal-kapal China dan Rusia yang terlibat dalam latihan angkatan laut bersama.

Hubungan militer yang tumbuh antara kedua kekuatan telah memicu kecemasan di Washington.Selama jumpa pers hari Selasa (15/8), juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel membahas pertemuan puncak yang akan datang antara AS, Jepang, dan Korea Selatan, yang diperkirakan akan memberi perhatian besar pada Republik Rakyat. Ditanya apakah pertemuan itu dapat merusak upaya AS untuk "membangun kembali saluran komunikasi" dengan Beijing, Patel menjawab dengan negatif, tetapi terus menyuarakan kekhawatiran tentang hubungan Rusia-China.“Kami juga telah memperjelas tentang kekhawatiran berkelanjutan dari RRC dan Rusia yang memperdalam hubungan mereka dan langkah-langkah yang telah mereka ambil juga. Jadi menurut saya hal-hal ini bukan hasil nol. Kami dapat terus mengejar semua hal ini dengan tepat,” katanya.Meskipun Departemen Luar Negeri telah menahan diri untuk tidak menyebut nama China dalam komentar sebelumnya tentang KTT tiga arah yang dijadwalkan minggu depan, pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang dihubungi oleh Voice of America yang dikelola negara mengatakan pertemuan itu akan membahas "ancaman yang berkembang" yang ditimbulkan oleh Beijing dan Pyongyang.Pernyataan Patel datang segera setelah Washington mengirim beberapa kapal perusak rudal untuk membayangi patroli angkatan laut Rusia-China, yang telah berlayar di dekat pantai Alaska selama latihan militer bersama. Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik menyebut insiden itu sebagai "serangan", dengan Senator Alaska Dan Sullivan mengatakan AS harus menghadapi "agresi otoriter".Mengomentari permainan perang, Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, menegaskan bahwa "tindakan ini tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun dan tidak ada hubungannya dengan situasi internasional dan regional saat ini," tampaknya merujuk pada konflik Ukraina dan kebuntuan antara Washington dan Beijing atas Taiwan.Moskow, sementara itu, mengatakan Angkatan Laut Rusia akan melanjutkan kerja sama dengan rekan-rekan China, mencatat bahwa patroli bersama melakukan perjalanan melalui Laut Jepang, Selat La Perouse, Laut Okhotsk, dan Selat Kamchatka.Dengan Rusia menjadi salah satu mitra dagang utama China, pejabat AS juga membidik hubungan ekonomi yang berkembang antara Rusia dan China. Meskipun Gedung Putih telah berulang kali menuduh Beijing membantu Moskow dalam konflik di Ukraina, Republik Rakyat bersikeras bahwa itu hanya "melakukan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Rusia."Kementerian Luar Negeri China juga berpendapat bahwa hubungan bilateral dengan Moskow “tidak menargetkan pihak ketiga, juga tidak tunduk pada campur tangan dan paksaan pihak ketiga,” mendesak Washington untuk mengurus urusannya sendiri.[IT/r]