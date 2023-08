Biden: Kemitraan Strategis Indonesia-AS Majukan Prinsip Demokrasi

IslamTimes - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bahwa kemitraan strategis yang terjalin antara AS dan Indonesia memajukan prinsip demokrasi yang sama-sama dianut kedua negara.

"Kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia memajukan prinsip demokrasi yang sama-sama kita anut dan keamanan serta kemakmuran rakyat kita," kata Biden dalam pesan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta, Rabu (16/8).Biden mendukung upaya bersama dengan Indonesia untuk mewujudkan masa depan yang cerah dan tangguh di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Ia mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Ia juga mendorong penguatan hubungan antar masyarakat yang mendasari kemitraan bersama.Lebih lanjut, AS juga memuji kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan mendukung tema ASEAN 2023, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”Biden berharap kerja sama antara kedua negara dapat semakin diperdalam dan diperluas di tahun-tahun mendatang dan menyampaikan selamat atas peringatan Hari Kemerdakaan Indonesia ke-78."Selamat atas hari kemerdekaan Indonesia yang menggembirakan ini," demikian kata Biden.[IT/r]