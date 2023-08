Di Balik Penyerangan Makam Shah Cheragh Iran

Makam Syah Cheragh (Alwaght).

Islam Times - Teroris sekali lagi melakukan serangan buta dan pengecut di makam Shah Cheragh di kota Shiraz, Iran, membunuh satu orang dan melukai beberapa lainnya; sebuah aksi yang yang merupakan potongan teka-teki konspirasi besar musuh.

Serangan tersebut terjadi pada hari Minggu, 13 Agustus, ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di makam. Untungnya, pelaku segera ditangkap dan kini sedang diadili.Kepala kejaksaan provinsi Fars Kazem Mousavi mengatakan 10 orang telah ditangkap oleh pasukan keamanan provinsi sejauh ini dan operasi sedang berlangsung untuk menemukan pelaku lainnya.Pada 26 Oktober tahun lalu, seorang teroris bersenjata menyerang Shah Cheragh dan membunuh 15 jemaah yang tidak bersalah. Seperti tahun lalu, kali ini pun kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.Serangan ini terjadi seiring gelombang serangan teroris ISIS di Suriah, Irak, Pakistan dan Afghanistan yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir; memicu lonceng peringatan tentang kebangkitan kembali kelompok teroris ini.Pemerintah Suriah dan kelompok perlawanan Irak telah berulang kali memperingatkan bahwa ada rencana Amerika dan Israel untuk menghidupkan kembali ISIS.Plot ini --yang merupakan bagian dari proyek utama untuk memperlambat penurunan hegemoni Amerika dengan mengobarkan kekacauan dan ketidakstabilan di lingkungan keamanan saingan utama AS seperti China, Rusia dan Iran dan melibatkan mereka dalam krisis geopolitik regional--telah dikejar lebih serius di Afghanistan dan Suriah, dan negara-negara Afrika Utara yang rentan terhadap penetrasi ISIS.Dua tahun telah berlalu sejak AS secara memalukan menarik diri dari Afghanistan, dan selama dua tahun ini, Barat mengadopsi kebijakan sanksi dan tekanan terhadap penguasa baru Afghanistan, yang secara praktis membuka jalan bagi perluasan domain aktivitas ISIS di negara ini dan negara tetangga seperti Pakistan yang ada di Asia Tengah.Bagi China yang merupakan rival utama AS di abad baru, Afghanistan dengan posisi geopolitiknya sangat penting sebagai pintu gerbang ke Asia Tengah baik untuk proyek ekonomi Beijing dalam perdagangan luar negeri, khususnya Belt and Road Initiative, maupun untuk keamanannya dalam mencegah pertumbuhan terorisme di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim di timur.Rusia dan Iran juga memiliki keprihatinan yang sama terkait perebutan kekuasaan ISIS di Afghanistan dan Suriah serta penyebarannya ke wilayah lain, khususnya Asia Tengah. Iran, yang memiliki lebih dari 900 km perbatasan bersama dengan Afghanistan dan ratusan kilometer perbatasan bersama dengan negara-negara Asia Tengah dan juga Irak, telah menjadi salah satu target utama ancaman Amerika ini.Sementara itu, mengingat kemampuan aparat intelijen dan keamanan dan pasukan militer Iran untuk mendeteksi dan menggagalkan aksi teroris dan juga mengingat peradaban tua dan kaya Iran serta sejarah panjang hidup berdampingan secara damai dari berbagai kelompok etnis dan agama, Iran tidak pernah berkembang biak landasan bagi pemikiran takfiri dan kecenderungan etno-sektarianisme. Ini berarti bahwa keberhasilan sepele kelompok teroris di perbatasan Iran pasti dirancang di luar perbatasan dan didukung oleh intelijen dan pendanaan dari badan intelijen Barat dan Israel.Kerja sama Poros Perlawanan yang dipimpin Iran dengan Rusia di Suriah dan Irak menghasilkan kinerja terbaik perang anti-terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Mengikat Rusia di Ukraina dan memicu kerusuhan dan ketidakamanan di Iran adalah rencana Amerika untuk mempersiapkan perang dasar bagi kemunculan kembali ISIS di Suriah dan kemudian Irak.Sementara itu, kegagalan PBB untuk segera mengutuk serangan itu sekali lagi menunjukkan standar ganda Barat dan dalamnya ketergantungan hak asasi manusia internasional pada kebijakan global Barat dan menyoroti perlunya kerjasama regional untuk memblokir kebangkitan terorisme dan ketidakstabilan.Serangan teroris Shiraz datang menjelang Arbain, sebuah upacara yang mencengangkan dunia dengan berlangsungnya pertemuan keagamaan tahunan terbesar di Irak.Arbain semakin hari menjadi simbol utama pertumbuhan wacana perlawanan di wilayah. Setiap tahun kemegahannya semakin besar karena semakin banyak pecinta Imam Husein, Imam Syiah ketiga dan cucu Nabi Muhammad, termasuk non-Muslim dari berbagai negara bergabung dengan para peziarah. Upacara peringatan tahunan ini menjadi duri di barisan musuh persatuan Muslim, yaitu rezim Israel dan AS, serta antek-antek regional mereka. Teroris ISIS sebagai infanteri Washington dan Tel Aviv telah mengambil tindakan untuk menanamkan rasa takut di hati para peziarah.Mengingat fakta bahwa teroris ISIS selama bertahun-tahun berada di Suriah dan saat beroperasi di dekat perbatasan Israel tidak pernah melancarkan satu serangan pun terhadap rezim Israel dan tidak mengancam kepentingan Amerika di wilayah tersebut, ini menjadi bukti nyata kolusi mereka dengan Washington dan Tel Aviv.[IT/AR]