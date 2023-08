Duta: Moskow Mendesak AS untuk Berhenti 'Memburu' Warga Rusia di Negara Ketiga

IslamTimes - Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov telah meminta Washington untuk berhenti memburu warga negara Rusia di negara ketiga, menekankan bahwa Moskow menganggap pemulangan cepat semua warganya yang ditahan di penjara Amerika sebagai prioritas.

Antonov membuat pernyataan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram pada hari Rabu (16/8), di tengah upaya AS dan Rusia untuk bekerja sama dalam pertukaran tahanan meskipun ada hubungan yang tegang karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina."Rusia selalu menentang 'perburuan' Washington untuk Rusia di negara ketiga. Dia menuntut agar praktik semacam itu dihentikan. Namun, Pemerintah [AS] terus hidup di dunianya sendiri, dibangun di atas aturan mereka sendiri sambil mengabaikan kepentingan negara lain. . Kami tidak akan pernah setuju dengan pendekatan seperti itu," katanya.Diplomat Rusia tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemulangan segera semua warga negara Rusia yang dipenjara di Amerika Serikat adalah “prioritas mutlak” Moskow.“Inilah mengapa kami menganggap spekulasi tentang masalah ini tidak dapat diterima. Kami berjuang agar orang-orang ini kembali ke tanah air mereka, keluarga mereka secepat mungkin,” kata Antonov.Dia lebih lanjut mendesak politisi Amerika dan media massa untuk membiarkan lembaga terkait dari kedua negara bekerja dengan tenang dan berhenti mempermainkan nasib rakyat dan memungkinkan para profesional untuk mencari resolusi yang diperlukan.Dia juga mencatat bahwa masalah pertukaran tahanan sedang diselesaikan melalui badan-badan yang ditugaskan, seperti yang ditetapkan oleh presiden kedua negara pada tahun 2021, menambahkan bahwa saluran khusus pertukaran tahanan antara Moskow dan Washington telah terbukti efisiensinya.Ini terjadi karena pada hari sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan panggilan telepon dengan Paul Whelan, yang ditahan di Rusia karena spionase.Kembali pada bulan Juli, Blinken mengatakan AS "secara aktif terlibat" dengan Rusia atas kemungkinan pertukaran tahanan untuk membebaskan warga Amerika Brittney Griner dan Paul Whelan.Pada April tahun lalu, Moskow membebaskan seorang mantan marinir Amerika sebagai ganti pilot Rusia dalam pertukaran tahanan Rusia-AS yang dramatis.Pertukaran kejutan terjadi ketika Rusia mendapat sanksi berat dari AS dan sekutu Eropanya atas operasi militer yang sedang berlangsung yang diluncurkan Moskow di Ukraina pada 24 Februari. Gelombang sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah merusak hubungan AS-Rusia yang sudah tegang.[IT/r]