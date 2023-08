Penurunan Ekspor Minyak Saudi ke Angka Terendah dalam 21 Bulan Terakhir

IslamTimes - Statistik dari Joint Data Initiative Organization (JODI) menunjukkan ekspor minyak Arab Saudi pada Juni mencapai level terendah sejak September 2021.

Ekspor minyak Arab Saudi turun selama tiga bulan berturut-turut pada Juni dan mencapai level terendah sejak September 2021.Menurut data organisasi tersebut, ekspor minyak Arab Saudi mencapai 6,8 juta barel per hari di bulan Juni, sekitar 1,8% lebih rendah dibandingkan dengan ekspor 6,93 juta barel per hari di bulan Mei.Judy adalah database yang diterbitkan oleh Forum Energi Internasional bekerja sama dengan beberapa organisasi termasuk OPEC dan Badan Energi Internasional.Statistik ekspor bulanan dari Riyadh dan anggota lain dari grup OPEC disediakan untuk Organisasi Jodi dan ditempatkan di situs web organisasi ini.Produksi minyak Arab Saudi pada Juni tidak banyak berubah dibandingkan bulan lalu dan mencapai 9,96 juta barel per hari, dan cadangan negara meningkat 1,45 juta barel menjadi 149,69 juta barel selama periode yang sama.Awal bulan ini, Arab Saudi mengumumkan perpanjangan pemotongan produksi minyak sukarela yang diumumkan sebelumnya sebesar 1 juta barel per hari hingga September mendatang.Penggunaan langsung minyak mentah Arab Saudi naik 65.000 bph menjadi 543.000 bph di bulan Juni.Arab Saudi dan anggota OPEC+ lainnya mengatakan mereka tidak memiliki harga tetap untuk minyak, tetapi beberapa pengamat mengatakan organisasi perlu menaikkan harga minyak untuk mengatasi inflasi.[IT/r]