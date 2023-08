Amir-Abdollahian: Kesepakatan untuk Membuka Blokir Dana Bagian dari Diplomasi Bermartabat Iran, Berfungsi sebagai 'Ujian' bagi AS

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan kesepakatan baru-baru ini dengan Amerika Serikat mengenai pembukaan blokir dana Iran yang dibekukan secara ilegal berfungsi sebagai ujian bagi Washington.

Amir-Abdollahian mengatakan dalam sebuah posting di media sosial X pada hari Rabu (16/8) bahwa kesepakatan Iran-AS melepaskan dana Iran senilai $6 miliar yang diblokir secara ilegal di Korea Selatan dengan dalih sanksi AS adalah bagian dari "diplomasi bermartabat" yang diinstruksikan oleh Pemimpin. Revolusi Islam Ayatollah Khamenei.“Pelepasan & transfer dana kami dari Korea Selatan adalah bagian dari diplomasi bermartabat kami seperti yang diinstruksikan oleh Imam (Ali Khamenei),” kata Amir-Abdollahian.“Kesepakatan ini adalah ujian lain bagi AS. Di jalur diplomasi yang benar, kami terus berupaya untuk menghapus sanksi & mengembalikan semua pihak ke komitmen internasional ke Iran,” tambahnya.Pelepasan & transfer dana kami dari Korea Selatan adalah bagian dari diplomasi bermartabat kami seperti yang diperintahkan oleh Imam (Ali Khamenei). Kesepakatan ini merupakan ujian lain bagi AS. Di jalur diplomasi yang benar, kami terus berupaya untuk menghapus sanksi & mengembalikan semua pihak ke komitmen internasional ke Iran.— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) 16 Agustus 2023Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (17/8), kementerian luar negeri Iran mengatakan, "Proses pelepasan miliaran dolar dari aset Republik Islam Iran, yang disita secara ilegal di Korea Selatan oleh Amerika Serikat selama beberapa tahun, telah dimulai.""Iran telah menerima jaminan yang diperlukan terkait komitmen Amerika terhadap kewajibannya dalam masalah ini," tambahnya.Pernyataan itu juga menunjuk pada masalah tahanan Iran yang ditahan di penjara AS dan mengatakan bahwa kementerian, selain pencairan dana, telah mengejar pembebasan tahanan Iran sebagai "tugas mendasar."Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS, para pejabat Iran mengatakan di masa lalu bahwa mereka akan terbuka untuk pembicaraan pertukaran tahanan dengan AS untuk menghormati masalah kemanusiaan.Iran diberikan keringanan sanksi terbatas pada tahun 2015 setelah kesimpulan dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan antara Republik Islam dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB -- Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Prancis -- ditambah Jerman.Namun, AS meninggalkan perjanjian itu pada 2018 sebagai bagian dari apa yang disebut kebijakan "tekanan maksimum" mantan presiden Donald Trump terhadap Iran, mengembalikan semua sanksi yang telah dicabut oleh kesepakatan itu. Sekutu AS dalam kesepakatan itu - Prancis, Inggris, dan Jerman - kemudian tunduk di bawah tekanan Washington dengan mengikuti garis sanksi dan menangguhkan aktivitas perdagangan mereka dengan Tehran.[IT/r]