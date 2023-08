Alasan dan Kosekuensi Ultimatum Ansarullah kepada AS

Islam Times - Meskipun Gerakan Ansarullah Yaman berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata, negara-negara agresi yang dipimpin oleh AS masih bergerak melawan dorongan regional dan internasional untuk mengakhiri perang, meredupkan prospek perdamaian di Yaman, Alwaght melaporkan pada Selasa.

AS, yang pada tahun 2015 memberi lampu hijau kepada Arab Saudi untuk melakukan invasi ke Yaman, setelah 9 tahun dan meskipun semua plotnya gagal, mempertahankan permusuhannya dengan Yaman. Dan sementara ada gerakan dari pihak regional untuk membantu mengakhiri konflik, Washington melanjutkan dukungannya terhadap pendudukan dan blokade Yaman. Dan ini membuat geram warga Yaman.Dalam hal ini, kabinet yang bermarkas di Sana'a pada hari Sabtu menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman yang diwakili oleh Angkatan Laut siap menghadapi kehadiran Amerika di pesisir Yaman dan Selat Bab-el-Mandeb sebagai urat nadi ekonomi dunia.Sana'a mengutuk kehadiran militer yang melanggar kedaulatan Yaman dan bertentangan dengan hukum serta norma internasional seraya menekankan bahwa Angkatan Laut Yaman memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk menangani setiap tindakan agresif yang menargetkan pantai dan perairan teritorial Yaman dan keamanan Bab-el-Mandeb yang strategis.Sana'a menekankan bahwa Yaman memiliki kapasitas yang memadai untuk memastikan keamanan navigasi di Bab-el-Mandab dan pesisir, perairan, dan pulau-pulaunya serta secara tegas menghadapi terorisme dan teroris. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pasukan Amerika di pantai dan perairan teritorial Yaman dan beberapa pangkalan militer adalah tindakan bermusuhan yang akan berdampak buruk bagi kawasan dan dunia.Pemerintah Keselamatan Nasional (NSG) selanjutnya mempertimbangkan peningkatan kehadiran AS di pantai Yaman sebagai akibat dari agresi dan blokade negara ini terhadap rakyat Yaman, menambahkan bahwa alasan AS untuk kehadiran militer di wilayah tersebut adalah "kebohongan strategis" dan upaya untuk mengalihkan opini publik global.NSG melanjutkan bahwa kehadiran pasukan Amerika dan Israel di Laut Merah membahayakan keselamatan dan keamanan navigasi maritim dan bahwa perkembangan yang terjadi di dunia untuk mengakhiri unipolaritas dan hegemoni AS tidak jauh lagi.Selain para pemimpin Ansarullah, orang-orang Yaman juga tidak mentolerir kehadiran orang asing di tanah mereka. Pada hari Sabtu, ribuan orang Yaman mengadakan demonstrasi besar-besaran di Sa'ada, utara negara itu, memperingatkan pasukan Amerika dan asing lainnya yang hadir di Teluk Aden, Bab-el-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Oman untuk tidak "bermain-main" dengan api” karena akan ada harga yang mahal yang harus mereka bayar.Sebelumnya, fokus ancaman Ansarullah adalah koalisi agresi pimpinan Saudi untuk mengakhiri kehadirannya di Yaman sesegera mungkin. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ancaman tersebut mengalihkan target ke AS. Pejabat Sana'a telah berulang kali memperingatkan bahwa faktor utama di balik dimulainya perang adalah AS dan sekarang AS bertanggung jawab atas keadaan tidak damai, tidak ada perang dan menghalangi perdamaian.Sekretaris Jenderal Ansarullah Abdul Malik al-Houthi dalam pidatonya pada hari Sabtu sekali lagi mengecam tindakan destruktif Washington di wilayah tersebut dan mengatakan bahwa Arab Saudi harus memahami bahwa terus menerapkan perintah AS dan Inggris akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Menteri Pertahanan NSG Mohammad Al-Ataifi baru-baru ini mengatakan bahwa “siapa pun yang bersandar pada tembok Amerika Serikat dan Inggris pasti akan runtuh.”Para pemimpin Sana'a telah berulang kali memperingatkan Arab Saudi dan UEA bahwa kehadiran Amerika di wilayah tersebut tidak akan menjamin keamanan mereka dan bahwa mereka harus mengakhiri pendudukan di Yaman sebelum terlambat dan segera kembali ke jalan damai. Tetapi tindakan berbahaya Amerika dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa Washington adalah penghalang utama untuk mengakhiri konflik karena mencari keuntungan dari hasil krisis yang ditimbulkannya.Meningkatnya ketegangan antara AS dan Ansarullah datang ketika baru-baru ini Washington mengerahkan beberapa kapal perusak ke Laut Merah bersama sejumlah jet tempur F-35 dan 3.500 tentara dengan dalih melawan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh Iran dan untuk melindungi navigasi internasional. Tindakan provokatif ini pada saat dimana kawasan sedang menuju keadaan tenang dan stabil dapat mengobarkan ketegangan dan menciptakan krisis baru.Banyak analis setuju bahwa klaim AS untuk memberikan keamanan di Teluk Persia dan Laut Merah hanya untuk menipu opini publik, dan ada tujuan lain di balik tindakan eskalasi tersebut.Washington, dengan kehadiran kuat di Laut Merah (yang menghadap ke wilayah Yaman), berusaha memperketat blokade laut di Yaman. Pejabat Gedung Putih, seperti penguasa Arab Saudi dan UEA, percaya bahwa jika mereka mencabut sanksi dan blokade dari Yaman, Ansarullah akan menjadi tantangan pendudukan karena kemampuan militernya. Itu sebabnya mereka menempatkan situasi Yaman dalam sebuah kondisi tidak ada perdamaian untuk mempertahankan negara-negara agresi terhadap serangan rudal Ansarullah.Dengan alasan ancaman dari Ansarullah, Amerika berupaya meningkatkan embargo maritim di Yaman dan tidak mengizinkan kapal berlabuh di Pelabuhan Hudaydah. Hudaydah telah menjadi satu-satunya cara untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Yaman dalam beberapa tahun terakhir, dan begitu disetujui, nyawa jutaan warga Yaman yang sudah hidup dalam situasi bencana akan terancam. Ansarullah sebagai pembela nyawa dan harta benda rakyat Yaman tidak akan tinggal diam terhadap komplotan ini.Membuat apa yang disebutnya "ancaman keamanan dari Iran" sebagai alasan untuk penumpukan militer di perairan regional, Washington mencoba untuk mengganggu kekuatan Ansarullah yang diklaimnya sebagai sekutu Iran dalam upaya untuk mendominasi sabuk keamanan dari Teluk Persia ke Laut Merah. Washington menyadari pentingnya Bab-el-Mandab dalam perdagangan maritimnya dan berusaha mendominasi gerbang perdagangan ini dan memastikan keamanan kapal dan sekutunya, terutama rezim Israel, yang bergantung pada rute ini.Poin lain terkait tindakan suka berperang Amerika di wilayah tersebut adalah bahwa pejabat Gedung Putih mencoba mendukung koalisi pimpinan Saudi dengan pembangunan militer di Teluk Persia dan Laut Merah sejak Arab Saudi dan UEA kehilangan banyak kekuatan militer akibat perang 9 tahun sementara Ansarullah meningkatkan kemampuan pertahanannya dan unggul di lapangan.Di sisi lain, selama setahun terakhir, Arab Saudi dan UEA telah menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti perintah yang didiktekan oleh AS seperti sebelumnya, dan memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan China dan bahkan mengadakan latihan bersama dengan kekuatan Timur yang baru muncul ini. Washington sangat khawatir. Oleh karena itu, AS dengan tindakan terlambat ini ingin meyakinkan sekutunya untuk terus melindungi keamanan mereka dari dugaan ancaman Ansarullah dan Iran, tetapi tindakan provokatif ini hanya dapat menyebabkan perang.Dalam 9 tahun terakhir, Washington dan sekutunya gagal dalam proyek melenyapkan Ansarullah. Sekarang mereka memikirkan pilihan lain agar tidak keluar dari krisis ini dengan tangan kosong. Saat ini, wilayah selatan Yaman, yang kaya akan sumber daya mineral serta minyak dan gas, berada di bawah kendali tentara bayaran yang didukung Saudi dan Emirat, dan kendali permanen atas sumber daya yang belum dipetakan ini adalah impian para penguasa Abu Dhabi dan Riyadh, tetapi mereka membutuhkan dukungan mendasar untuk memajukan agenda ini.Koalisi agresi ini bercita-cita memisahkan selatan dari kendali Ansarullah dalam hubungannya dengan Dewan Transisi Selatan (STC) untuk dengan nyaman melaksanakan proyek jahat mereka menjarah sumber daya Yaman. Mengingat bahwa Saudi dan Emirat tidak dapat menduduki selatan selamanya karena Ansarullah cukup kuat mendorong mereka kembali, maka dibutuhkan ribuan pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah tersebut untuk mewujudkan skenario perpecahan Yaman mereka.Sementara AS berpikir bahwa ia dapat menjamin keamanan koalisi yang dipimpin Saudi dengan mengerahkan ribuan pasukan elitnya, Sana'a telah menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir ia telah membuat kemajuan rudal dan angkatan laut yang besar. Sana'a juga tidak akan mentolerir penjajah dan akan menanggapi mereka dengan tegas.[IT/AR]