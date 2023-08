AS Mengirim F-16 ke Ukraina dari Denmark dan Belanda

IslamTimes - Militer AS telah memutuskan untuk mengirim pesawat tempur F-16 ke Ukraina dari Denmark dan Belanda segera setelah pelatihan pilot Ukraina selesai.

Seorang pejabat AS mengatakan pada hari Kamis (17/8) Washington telah meyakinkan kedua negara bahwa mereka akan mempercepat persetujuan permintaan transfer F-16 untuk pergi ke Ukraina ketika pilot mereka dilatih, menurut laporan Reuters.AS harus menyetujui transfer F-16 dari sekutunya ke Ukraina.Koalisi 11 negara akan mulai melatih pilot Ukraina untuk menerbangkan jet tempur bulan ini di Denmark.Pejabat AS secara pribadi mengatakan bahwa jet tempur F-16 tidak akan menjadi pengubah permainan ketika mereka tiba mengingat sistem pertahanan udara Rusia dan keunggulan udaranya.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengirim surat kepada mitra Denmark dan Belanda meyakinkan mereka bahwa permintaan akan disetujui, kata pejabat AS.“Saya menulis untuk menyatakan dukungan penuh Amerika Serikat untuk transfer pesawat tempur F-16 ke Ukraina dan untuk pelatihan pilot Ukraina oleh instruktur F-16 yang berkualitas,” kata Blinken dalam sebuah surat kepada dua pejabat tersebut, salinannya dilihat oleh Reuters.Blinken berkata, "Tetap kritis bahwa Ukraina mampu mempertahankan diri dari agresi Rusia yang sedang berlangsung dan pelanggaran kedaulatannya."Dia mengatakan persetujuan permintaan akan memungkinkan Ukraina untuk mengambil "keuntungan penuh dari kemampuan barunya segera setelah pilot pertama menyelesaikan pelatihan mereka."Washington telah memberikan lebih dari $42 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sejak Rusia meluncurkan operasi militer khususnya pada akhir Februari 2022.Terlepas dari dukungan militer Washington yang terus berlanjut ke Kiev sejak saat itu, pemerintahan Biden telah menegaskan bahwa tidak akan ada pasukan tempur AS yang berperang melawan Rusia di Ukraina.Rusia, yang sangat menentang pasokan senjata Barat ke Kiev, telah berulang kali menunjukkan bahaya membanjiri Ukraina dengan senjata dan amunisi.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova memperingatkan pada bulan Mei bahwa senjata dan amunisi yang dipasok Barat diselundupkan keluar dari Ukraina dan dijual di pasar gelap.Dia memperingatkan bahwa “aktivitas teroris dan kriminal dapat mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya” karena penyebaran senjata dan amunisi ke tangan yang salah di seluruh dunia.Dalam hal ini, Presiden Rusia Vladimir menyalahkan Barat karena mengobarkan "api perang" dengan mengirimkan senjata ke Ukraina untuk melawan perang proksi melawan Rusia.Putin mengatakan bahwa senjata dan amunisi yang dipasok Barat terbakar di Ukraina.[IT/r]