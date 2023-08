WaPo: Intelijen AS Yakin Serangan Balasan Ukraina Akan Gagal 

IslamTimes - Badan-badan intelijen AS telah membuat penilaian "suram" atas serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung, percaya bahwa Kiev akan gagal ke selatan menuju Semenanjung Krimea pada akhir tahun ini, menurut Washington Post.

Washington meragukan misi tersebut dapat mencapai "tujuan utamanya", kata para pejabat kepada surat kabar tersebutPara pejabat telah menyuarakan keraguan besar tentang misi Ukraina dalam laporan intel rahasia, yang isinya diteruskan ke Post pada hari Kamis (17/8), dengan mengutip "kemampuan brutal" Moskow dalam mempertahankan wilayah yang direbut.“Komunitas intelijen AS menilai bahwa serangan balik Ukraina akan gagal mencapai kota utama Melitopol di tenggara,” kata laporan itu, menambahkan bahwa Kiev kemudian tidak akan dapat “memenuhi tujuan utamanya untuk memutuskan jembatan darat Rusia ke Krimea dalam dorongan tahun ini. ”Meskipun semenanjung telah berada di bawah kendali Moskow sejak penduduknya memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia pada tahun 2014, para pejabat Ukraina telah berulang kali berjanji untuk merebut kembali wilayah itu dengan paksa, bersikeras bahwa itu adalah wilayah kedaulatan Ukraina.Dalam rencana Kiev untuk merebut kembali Crimea, Melitopol dilaporkan akan memainkan peran penting sebagai salah satu pusat kota terbesar di dekat pantai Laut Azov. Merebut kota dapat menawarkan area persiapan untuk serangan lebih lanjut di semenanjung itu sendiri, yang telah menjadi sasaran beberapa serangan Ukraina tahun ini.Laporan Post tampaknya menggemakan pengungkapan baru-baru ini oleh reporter investigasi Seymour Hersh. Dalam sebuah cerita yang diterbitkan sebelumnya pada hari Kamis, dia mengutip seorang pejabat intelijen AS yang tidak disebutkan namanya yang secara blak-blakan menyatakan bahwa Ukraina “tidak akan memenangkan perang.”“Ada kabar yang sampai ke [Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken] melalui [CIA] bahwa serangan Ukraina tidak akan berhasil,” kata sumber Hersh. Dia menambahkan bahwa serangan itu hanyalah “pertunjukan oleh [Presiden Ukraina Vladimir] Zelensky, dan ada beberapa orang di pemerintahan yang percaya omong kosongnya ** t.”Serangan balasan Ukraina dimulai pada awal Juni, dengan Kiev mengerahkan brigade terbaik yang diperlengkapi dan dilatih Barat dalam upaya untuk memutuskan jembatan darat Rusia yang menghubungkan Donbass dengan Krimea di provinsi selatan Zaporozhye. Operasi tersebut telah gagal menurut sebagian besar perkiraan, dan menurut perkiraan Rusia, Ukraina telah menelan biaya lebih dari 43.000 tentara dan hampir 5.000 buah alat berat sebagai ganti beberapa desa.Sejak Juni, Zelensky telah berulang kali menyalahkan kurangnya keberhasilan militernya di Barat, bersikeras bahwa dia tidak diberi senjata yang memadai untuk menembus garis pertahanan Rusia sambil menuntut jet tempur dan rudal jarak jauh. Kepemimpinan Ukraina sekarang terpecah apakah akan melanjutkan operasi atau menunggu dan mencoba lagi musim semi mendatang, Newsweek melaporkan pada hari Rabu. Menurut majalah Amerika, Zelensky sekarang harus memutuskan "apakah akan mengambil risiko kegagalan yang mahal, atau untuk mengurangi kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang merusak secara politik."[IT/r]