Peringkat Persetujuan Biden Turun karena Kesengsaraan Ekonomi Amerika

IslamTimes - Peringkat persetujuan Presiden AS Joe Biden telah tenggelam karena meningkatnya kekhawatiran akan kegagalan kebijakan pemerintahannya di dalam dan luar negeri.

Sebuah jajak pendapat baru oleh AP-NORC Center for Public Affairs Research yang dirilis pada hari Rabu (16/8) menemukan bahwa hanya 36 persen orang dewasa AS berpikir Biden melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani ekonomi, dengan 42 persen mengatakan mereka menyetujui kinerjanya secara keseluruhan.Utang AS yang meningkat, inflasi yang melonjak, meningkatnya biaya hidup, dan perpindahan global dari dolar telah menimbulkan kekhawatiran bahwa "Bidenomics" yang digembar-gemborkannya tidak membantu membalikkan keruntuhan ekonomi AS yang akan segera terjadi dan tak terhindarkan gagal dalam kebijakan maupun slogan.Sementara itu, popularitas Biden tetap stabil di sebagian besar masa pemerintahannya, dengan ketidaksetujuan tenggelam di bawah 50 persen setelah Agustus 2021 dan bertahan di sana sejak saat itu.Jajak pendapat AP-NORC menemukan bahwa hanya 24 persen orang Amerika yang ingin Biden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua pada tahun 2024. Bahkan di antara Demokrat yang menggambarkan dirinya sendiri, 55 persen mengatakan mereka tidak ingin petahana mencoba lagi. Salah penanganan ekonomi, kebijakan luar negeri yang gagal, dan faktor usia tampaknya menjadi masalah utama mengapa beberapa Demokrat mengatakan mereka tidak menyetujui presiden.Ini mungkin ada hubungannya dengan pasar perumahan negara yang kacau, di mana harga telah melonjak dan beberapa analis telah menyatakan kekhawatiran ekonomi AS mungkin lepas kendali dalam skenario yang lebih buruk daripada Resesi Hebat tahun 2008 atau Depresi Hebat tahun 1929.Jajak pendapat menunjukkan, bagaimanapun, bahwa oposisi terhadap Biden tidak sekuat mantan Presiden Trump, dengan hanya 43 persen orang Amerika mengatakan mereka pasti tidak akan memilihnya pada tahun 2024. 11 persen lainnya mengatakan mereka mungkin tidak akan melakukannya.Lebih dari separuh orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka tidak akan mendukung Trump dalam pemilihan mendatang jika dia adalah calon dari Partai Republik.Ditemukan bahwa 53 persen orang Amerika mengatakan mereka pasti tidak akan mendukung Trump jika dia adalah calonnya.Survei tersebut mensurvei 1.165 orang dewasa Amerika, dan dilakukan dari 10-14 Agustus. Jajak pendapat tersebut dilaporkan memiliki margin kesalahan +/- 3,8 persen.[IT/r]