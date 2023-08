Hakim Militer Guantanamo AS Mengakui, Menolak Pengakuan yang Dipaksakan dengan Penyiksaan

IslamTimes - Seorang hakim militer AS telah menolak "pengakuan" yang dipaksa keluar dari tawanan muda Teluk Guantanamo melalui penyiksaan setelah serangan teror 11 September 2001 yang sangat mencurigakan di Washington dan New York yang menyebabkan invasi militer ke Afghanistan dan Irak.

Hakim di pengadilan militer yang ditahan untuk para tawanan yang masih ditahan di penjara militer AS di Teluk Guantanamo dan fasilitas penyiksaan memutuskan bahwa "pengakuan" diperoleh dari Abd al-Rahim al-Nashiri, yang dituduh mendalangi serangan bom tahun 2000 di USS Kapal perang Cole di Yaman yang menewaskan 17 pelaut Amerika, dinodai oleh pelecehan dan penyiksaan selama bertahun-tahun yang dilakukan padanya di tangan agen dan operasi intelijen CIA dan FBI."Penolakan bukti tersebut bukan tanpa biaya sosial," tulis hakim, Kolonel Lanny Acosta, dalam menjatuhkan putusannya."Namun, mengizinkan pengakuan bukti yang diperoleh atau diperoleh dari penyiksaan oleh pemerintah yang sama yang berusaha untuk menuntut dan mengeksekusi terdakwa mungkin akan menimbulkan biaya sosial yang lebih besar." Lebih lanjut Acosta menekankan.Pengacara Nashiri dan lima tersangka lainnya – dituduh terlibat dalam serangan 11 September dan ditahan serta disiksa selama beberapa dekade tanpa pengadilan atau perwakilan hukum – telah berjuang selama lebih dari 10 tahun sekarang di pengadilan militer Guantanamo untuk mengecualikan bukti terhadap mereka yang dipaksakan. melalui penyiksaan.Keenamnya ditangkap secara terpisah setelah serangan tahun 2001 dan diangkut melalui "situs hitam" yang dikelola CIA di banyak negara sekutu AS di seluruh dunia, seperti Thailand dan Polandia, di mana mereka menjadi sasaran teknik penyiksaan yang intens, termasuk waterboarding, pemukulan fisik, dan kurang tidur.Menyusul kedatangan para tawanan di penjara militer Guantanamo, beberapa dari mereka, termasuk Nashiri kembali diinterogasi dan disiksa secara intensif oleh agen FBI pada awal tahun 2007 dan kejadian lainnya.Keputusan hakim diambil karena memperoleh pengakuan dari tahanan melalui penyiksaan tetap merupakan pelanggaran besar hukum internasional.Militer AS menuduh Nashiri sebagai perekrut al-Qaeda yang merencanakan berbagai serangan terhadap kepentingan Amerika di Jazirah Arab.Pasukan AS menangkap Nashiri pada tahun 2002 dan memindahkannya ke penjara Guantanamo pada tahun 2006 setelah dia ditahan selama empat tahun dalam tahanan interogator CIA dan berulang kali disiksa.Pada September 2011, dia didakwa oleh komisi militer AS atas sembilan dakwaan terkait dugaan keterlibatannya dalam merencanakan serangan al-Qaeda.Persidangan militernya yang diperlihatkan oleh entitas yang menangkap dan menyiksanya telah berulang kali mengalami penundaan, karena desakan dari pengacara militer yang ditugaskan kepadanya bahwa dia mengalami penyiksaan berulang kali saat ditahan oleh agen mata-mata CIA yang bekerja sama dengan pasukan militer AS yang menduduki Afghanistan dan Irak.[IT/r]