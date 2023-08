Komandan Angkatan Laut IRGC: Kapal Induk AS Mengindahkan Aturan Iran di Teluk Persia

Admiral Ali Reza Tanksiri.jpg

IslamTimes - Kapal induk Amerika memperhatikan peraturan maritim dan peringatan yang diberikan oleh Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam ketika berlayar di perairan Teluk Persia, kata Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri.

Dalam pidatonya di konferensi komandan IRGC pada hari Sabtu (19/8), Laksamana Muda Tangsiri mengatakan Angkatan Laut IRGC memproyeksikan kekuatan di Teluk Persia dengan penuh semangat.“Bahkan kapal perang Amerika yang membawa pesawat terbang dan helikopter mematuhi aturan kami saat melintasi Teluk Persia,” katanya.Dia mencatat bahwa pasukan NATO memperhatikan peringatan Angkatan Laut IRGC di wilayah tersebut. “Misalnya, kapal IRGC pernah mendekati kapal induk AS, dan kapal perang itu lolos dari jarak 180 mil.”Menyoroti kemajuan Angkatan Laut IRGC dalam pengembangan berbagai drone tempur, pengintaian, penyerangan dan hibrida, komandan mengatakan pasukannya memiliki rudal pantai-ke-laut yang sempurna.Dia juga menyatakan bahwa Angkatan Laut IRGC telah memproduksi kapal cepat militer dengan kecepatan sangat tinggi 110 knot (203 km/jam).“Kami telah berhasil memasang peluncur roket di speedboat 8 meter,” kata Tangsiri, seraya menambahkan bahwa Iran adalah negara pertama di Asia Barat yang dapat menerbangkan drone dari geladak kapal militer.Awal bulan ini, juru bicara IRGC menggarisbawahi bahwa Iran cukup mampu menanggapi tindakan kejahatan apa pun di wilayah tersebut.“Iran telah mencapai tingkat kekuatan dan kemampuan yang sangat tinggi yang dapat menanggapi tindakan dan kejahatan AS (di wilayah tersebut), termasuk penyitaan kapal,” kata Jenderal Ramezan Sharif.Pernyataannya muncul setelah Komando Pusat Angkatan Laut AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa Angkatan Laut AS telah mengerahkan lebih dari 3.000 pelaut dan pasukan Marinir ke Asia Barat dengan dalih melindungi kapal dan kapal yang melintasi jalur air utama di kawasan strategis tersebut.[IT/r]