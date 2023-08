Menlu Kanada Menyuarakan Keprihatinan atas Hasil Pemilihan Presiden AS Selanjutnya, karena Takut Akan Pergeseran Kekuasaan

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly telah menyatakan keprihatinannya tentang hasil pemilihan presiden AS 2024, karena takut akan pergeseran kekuasaan dan mengungkap bahwa Ottawa sedang mengembangkan skenario untuk menangani potensi hasil pemungutan suara.

Kanada sedang mempertimbangkan "rencana permainan" untuk dipersiapkan jika Amerika Serikat menciptakan "situasi sulit" dengan mengambil perubahan kekuasaan, katanya, berbicara kepada penyiar Montreal minggu lalu.“Secara umum, ada rencana permainan kami, tepatnya untuk dapat mengelola situasi yang agak sulit,” lebih lanjut diplomat top Ottawa itu menekankan.“Saya akan bekerja dengan rekan-rekan saya dan dengan walikota, perdana menteri provinsi, dengan komunitas bisnis, dengan serikat pekerja, dengan semua orang di negara ini, sehingga kami siap terlepas dari hasil pemilu,” tambahnya.Joly menarik analogi dengan pengalaman pemerintahannya bekerja dengan administrasi mantan presiden AS Donald Trump, yang berusaha membatasi perdagangan bilateral yang telah lama terjalin di sektor-sektor penting.Trump, yang telah berjanji "membalas dendam" terhadap lawan-lawannya dan mereka yang menentangnya, kembali mencalonkan diri untuk nominasi Partai Republik dalam pemilihan November, meskipun ada serangkaian tuntutan pidana yang sedang berlangsung.Menurut laporan pers, Trudeau dan mantan presiden AS tidak rukun selama Trump menjabat, meningkatkan kekhawatiran di Ottawa jika dia terpilih kembali.Pada bulan April, selama kunjungan ke New York, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, juga mengecam Trump dengan mengatakan dia khawatir tentang masa depan demokrasi Amerika.“Saat ini, bukan hanya [demokrasi AS] diterima begitu saja oleh begitu banyak warga, itu sebenarnya sedang didevaluasi,” katanya.Dia tidak menyebut nama Trump tetapi memiliki kritik keras untuk kebijakan dan praktik yang terkait erat dengan mantan presiden, dari isolasionisme hingga memicu kemarahan pemilih.Pada tahun 2021, Trudeau menyalahkan Trump karena telah menghasut para pendukungnya untuk melakukan serangan kekerasan pada 6 Januari di US Capitol.Trump pernah mengatakan bahwa PM Kanada berbohong, dan di lain waktu mantan presiden AS itu memanggil rekannya yang lebih muda, seorang pria "bermuka dua".[IT/r]