Pejabat Iran Mengecam Klaim Palsu AS tentang Pembebasan Obat-obatan dari Sanksi

IslamTimes - Sekretaris Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran mengecam kebohongan AS tentang pembebasan obat-obatan dari sanksi anti-Iran, mengatakan "klaim kosong" Washington adalah contoh kemunafikannya.

Berbicara pada pertemuan puncak Pusat Hemofilia Iran baru-baru ini, Abbas Araqchi, yang juga menjabat sebagai penasihat Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, menyesali rintangan yang dibuat oleh Departemen Keuangan AS dalam pembelian barang-barang medis Iran.Dia mengeluh bahwa biaya besar untuk menyewa pengacara yang akrab dengan undang-undang sanksi AS membuat perusahaan farmasi enggan berbisnis dengan Iran.Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada Mei 2018 setelah meninggalkan perjanjian nuklir yang didukung PBB dengan Republik Islam dan lima negara lainnya. Dia mengklaim bahwa pasokan kemanusiaan secara resmi dikecualikan dari tindakan pembatasan.Namun dalam praktiknya, sanksi tersebut sangat merugikan rakyat Iran, terutama mereka yang berjuang melawan penyakit seperti EB (epidermolisis bulosa).Embargo telah membatasi saluran keuangan yang diperlukan untuk membayar barang-barang pokok dan obat-obatan, merusak rantai pasokan dengan membatasi jumlah pemasok yang bersedia memfasilitasi penjualan barang-barang kemanusiaan ke negara tersebut.“Pengecualian gagal membantu melindungi wilayah kemanusiaan dari sanksi AS,” kata Araqchi. “Kebenaran yang pahit adalah bahwa perusahaan medis internasional lebih memprioritaskan menghasilkan pendapatan daripada meringankan penderitaan manusia. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk mematuhi rezim sanksi AS dan tidak membuat kesepakatan dengan Iran.”Dia juga menyoroti masalah yang ditimbulkan pada pasien EB setelah Perawatan Kesehatan Mölnlycke Swedia berhenti menjual perban khusus ke Iran karena sanksi sepihak AS.Selain perusahaan Barat, banyak perusahaan Asia juga telah menghentikan perdagangan medis dengan Iran karena takut akan larangan AS yang menghukum, tambahnya.“Berbicara tentang sanksi AS yang kejam dan efek negatifnya tidak berarti bahwa Iran tidak dapat menghadapi konsekuensi seperti itu,” pejabat itu menegaskan.“Pertama, tujuan [dari diskusi semacam itu] adalah untuk mengungkap kebohongan dan kemunafikan Amerika, serta klaim kosongnya tentang pembebasan obat-obatan dari sanksi. Kedua, ini adalah pengingat tanggung jawab internasional Amerika Serikat dan kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban negara atas kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat Iran dan negara lain dengan sanksi kejamnya.”Araqchi juga mencatat bahwa kemampuan Iran untuk memenuhi kebutuhannya dan membuat sanksi medis tidak efektif tidak membebaskan AS dari tanggung jawabnya dalam hal ini.“Rakyat Iran berhutang budi pada upaya sepanjang waktu dari staf medis dan produsen dalam negeri…, yang telah mampu meminimalkan efek sanksi di sektor kesehatan dan bahkan membuatnya tidak efektif,” katanya, menambahkan, bagaimanapun, bahwa bangsa “tidak akan memaafkan” kerugian yang disebabkan oleh sanksi AS.[IT/r]