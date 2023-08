AS Menyetujui Transfer Jet Tempur F-16 ke Ukraina

IslamTimes - Militer AS telah memutuskan untuk mengirim pesawat tempur F-16 ke Ukraina dari Denmark dan Belanda segera setelah pelatihan pilot Ukraina selesai.

Seorang pejabat AS mengatakan pada hari Kamis (17/8) bahwa Washington telah meyakinkan kedua negara bahwa mereka akan mempercepat persetujuan permintaan transfer F-16 untuk ditransfer ke Ukraina segera setelah pilot dilatih.AS harus menyetujui transfer F-16 dari sekutunya ke Ukraina. Koalisi 11 negara akan mulai melatih pilot Ukraina untuk menerbangkan pesawat tempur F-16 bulan ini di Denmark,Seperti yang Anda ketahui, Denmark dan Belanda memimpin pelatihan. Kami telah, dan Presiden telah, memberikan lampu hijau untuk mengizinkan dan mendukung pelatihan untuk maju, tetapi saya tidak memiliki pembaruan lebih lanjut saat ini terkait dengan pilot tertentu yang sedang dilatih.Sabrina Singh, Wakil Sekretaris Pers PentagonMasalahnya adalah Sistem Senjata yang sangat kuat, ini adalah kemampuan yang sangat kuat, tetapi tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Dan Presiden Zelensky, tentu saja, tahu itu.Kajsa Ollongren, Menteri Pertahanan BelandaPejabat AS secara pribadi mengatakan bahwa jet tempur F-16 tidak akan menjadi pengubah permainan ketika mereka tiba mengingat sistem pertahanan udara dan keunggulan Rusia di udara.Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengirimkan surat kepada mitranya di Denmark dan Belanda untuk meyakinkan mereka bahwa permintaan tersebut akan disetujui.Dia mengatakan persetujuan atas permintaan tersebut akan memungkinkan Ukraina untuk mengambil keuntungan penuh dari kemampuan barunya segera setelah pilot pertama menyelesaikan pelatihan mereka.Pejabat di Kyiv telah berulang kali meminta F-16, beberapa negara NATO telah setuju untuk menginstruksikan pilot Ukraina, tetapi masih belum jelas kapan transfer pertama dapat dilakukan.Presiden AS Joe Biden mendukung sejumlah program pelatihan untuk pilot Ukraina di F-16 pada bulan Mei tetapi belum ada kerangka waktu untuk penyediaan pesawat tempur yang diumumkan.Menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh The Washington Post, angkatan awal pilot Ukraina yang dilatih dengan F-16 tidak akan siap sampai setelah musim panas 2024, dengan hanya enam penerbang yang ditetapkan untuk menyelesaikan putaran pertama instruksi.Terbang bijaksana, sementara secara teknis, maksud saya, jika Anda seorang pilot, ini juga hanya sebuah pesawat terbang; tetapi untuk menerbangkan jet tempur dan beralih ke F 16, yang bagi mereka berarti teknologi yang berbeda, konsep desain yang berbeda.Pilot BelandaRusia telah berulang kali memperingatkan bahwa masuknya senjata dan peralatan militer Barat hanya akan memperpanjang konflik dan meningkatkan risiko konfrontasi militer dengan NATO.Moskow mengatakan kekuatan Barat akan menghadapi "risiko besar" jika mereka memutuskan untuk memasok F 16. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan bahwa Rusia akan menganggap pesawat itu sebagai ancaman nuklir karena kemampuannya membawa senjata atom.Ya itu betul. Maksud saya, orang-orang pro perang terus mengatakan terserah Ukraina untuk memutuskan kapan harus bernegosiasi tetapi kenyataannya adalah AS mendanai hampir 100% perang ini dan sekutu menyediakan 100% amunisi. Jadi kapan saja mereka bisa mengatakan lihat, Anda tahu, cukup sudah. Kami tidak akan melakukan ini lagi. Dan tentu saja Ukraina harus bernegosiasi.Adam Creighton, Analis PolitikUkraina mengatakan pasukannya telah merebut kembali sebuah desa dari pasukan Rusia di wilayah tenggara Donetsk. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan pasukan telah mengamankan posisi mereka dengan membangun garis pertahanan di pinggiran desa. Tidak ada tanggapan langsung terhadap klaim Ukraina dari Moskow.Drone Rusia menimbulkan kerusakan pada fasilitas biji-bijian di wilayah selatan Odessa, Ukraina juga telah meluncurkan sejumlah serangan drone lintas perbatasan di dalam Rusia.Sementara itu, anggota NATO Polandia mengadakan parade militer terbesarnya sejak Perang Dingin dalam acara yang menandai kemenangan atas pasukan Soviet pada 1920.Warsawa memamerkan persenjataan canggih negara itu saat perang berkecamuk di negara tetangga Ukraina.Tentara Polandia memiliki lebih dari 175.000 tentara, meningkat dari sekitar 100.000 delapan tahun lalu.Ada risiko yang terkait dengan militerisasi Polandia, yang telah menjadi instrumen utama kebijakan anti Rusia Amerika Serikat, Warsawa mengumumkan niat untuk membangun, menurut jajak pendapat, tentara paling kuat di benua itu.Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan RusiaPolandia juga menyatakan keprihatinan tentang pergerakan pasukan Wagner di Belarusia menuju perbatasan Polandia.Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan kami memiliki informasi bahwa lebih dari 100 tentara bayaran Wagner telah maju menuju Celah Suwalki, tidak jauh dari Grodno di Belarusia.Grodno terletak di sebelah barat Belarus sekitar 15 kilometer dari perbatasannya dengan anggota NATO Polandia dan Lituania.[IT/r]