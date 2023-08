Badai Hilary menuju California, Badai Mengancam Banjir dan Bencana

IslamTimes - Kategori 1 Badai Hilary diperkirakan akan menghantam California Selatan pada hari Minggu (20/8), memicu peringatan cuaca bersejarah karena mengancam akan membawa banjir "bencana dan mengancam jiwa" di AS barat daya.

Menurut Pusat Badai Nasional AS, Hilary sekarang menjadi badai Kategori 1 dengan kecepatan angin maksimum 85 mil per jam saat meluncur ke utara-barat laut dengan kecepatan sekitar 20 mph.Dikatakan badai itu sekitar 385 mil selatan San Diego pada pukul 02:00 waktu setempat (09:00 GMT) Minggu (20/8).Pusat badai memperingatkan bahwa sementara Hilary diperkirakan akan melemah menjadi badai tropis sebelum mencapai AS, hal itu masih mungkin membawa banjir "bencana dan mengancam jiwa" di barat daya.Peringatan badai diberlakukan di Meksiko dari Punta Abreojos hingga Cabo San Quintin – bentangan sekitar 300 mil di sepanjang pantai barat Semenanjung Baja California."Banjir kilat dan perkotaan, bencana lokal, diperkirakan terjadi, terutama di bagian utara semenanjung," kata pusat badai.Diperkirakan wilayah tersebut dapat mengalami curah hujan 3 hingga 6 inci – atau bahkan 10 inci di beberapa daerah. Angin yang merusak juga bisa mematikan listrik bagi banyak warga. Yang terburuk diperkirakan terjadi pada hari Minggu hingga Senin (20-21/8).Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan keadaan darurat pada hari Sabtu untuk sebagian besar California Selatan untuk mendukung upaya tanggap badai dan pemulihan, menurut kantor gubernur.Kantor gubernur juga mengumumkan bahwa Hilary diperkirakan akan menjadi "siklon tropis terbasah dalam sejarah negara bagian".Nancy Ward, direktur Kantor Layanan Darurat Gubernur California, juga memperingatkan bahwa Hilary "bisa menjadi salah satu badai paling dahsyat yang pernah melanda California dalam lebih dari satu dekade."Pada Sabtu sore, helikopter dari Kantor Sheriff Kabupaten Los Angeles terbang di atas daerah dasar sungai memperingatkan para tunawisma tentang cuaca ekstrem baik dalam bahasa Inggris maupun Spanyol.Selain itu, Pengunjung dan beberapa penduduk Pulau Catalina, bagian dari Kepulauan Channel California, "sangat dianjurkan" untuk meninggalkan pulau sebelum badai, menurut rilis berita dari City of Avalon.Jika Hilary menjadikan pendaratan di California sebagai badai tropis, itu akan menjadi badai pertama yang terjadi di negara bagian itu dalam hampir 84 tahun, menurut data dari National Oceanic and Atmospheric Administration.[IT/r]