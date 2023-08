Kanaani Iran: Era 'Hit and Run Over', Raisi Tidak Akan Bertemu Biden di New York

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menolak untuk mengkonfirmasi laporan bahwa sebuah kapal tanker yang konon membawa minyak Iran yang dikenai sanksi telah menurunkan muatannya di dekat Texas, tetapi memperingatkan AS bahwa Iran tidak akan tinggal diam atas pelanggaran haknya.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin (21/8), Nasser Kanaani mengatakan dia tidak memiliki informasi yang diverifikasi tentang sebuah cerita bahwa sebuah kapal tanker minyak yang diduga membawa minyak mentah Iran yang dikenai sanksi menurunkan muatannya di dekat Texas.Lebih lanjut Kanaani menyatakan prinsip umumnya adalah “era tabrak lari telah berakhir”.Secara paralel, juru bicara Iran menekankan bahwa Republik Islam tidak akan tinggal diam atas pelanggaran hak-hak bangsa Iran, akan menunjukkan reaksi yang tepat dan "memotong tangan para pelanggar".Dia mengingatkan pihak-pihak yang berencana menyita minyak Iran untuk meninjau kembali sejarah tindakan Iran dalam kasus serupa.“Langkah-langkah yang melibatkan penyerangan kapal tanker minyak yang membawa minyak Iran adalah contoh pembajakan yang kurang ajar,” kata Kanaani.Di tingkat lain, dia mengesampingkan kemungkinan pertemuan antara presiden Iran dan AS di sela-sela Majelis Umum PBB yang akan datang di New York.Ditanya oleh wartawan tentang kemungkinan pertemuan antara presiden Iran dan AS di New York, Kanaani mengatakan pada konferensi pers pada hari Senin (21/8), "Rencana seperti itu tidak ada dalam agenda."Dia menggarisbawahi bahwa Iran dan AS terlibat dalam "negosiasi tidak langsung" yang terkait dengan serangkaian masalah yang pasti, seperti pertukaran tahanan dan pelepasan aset luar negeri Iran.[IT/r]