Korea Utara Peringatkan: AS dan Korea Selatan Membawa Wilayah ke dalam Perang Termonuklir

IslamTimes - Korea Utara memperingatkan pada hari Selasa (22/8) bahwa hubungan militer dekat Washington dengan Korea Selatan membawa kawasan itu lebih dekat ke perang nuklir.

Kantor Berita Pusat Korea [KCNA] yang dikelola negara berpendapat bahwa latihan 11 hari AS-Korea Selatan yang sedang berlangsung 'Ulchi Freedom Shield' adalah latihan untuk "perang yang sebenarnya untuk menyerang Utara," dan bahwa "karakter agresif dari latihan menjadi semakin mencolok.”Pyongyang lebih lanjut menegaskan bahwa jika selama latihan saat ini AS dan sekutunya menerapkan prinsip-prinsip yang disepakati minggu lalu di Camp David, Maryland, “kemungkinan pecahnya perang termonuklir di Semenanjung Korea akan menjadi lebih realistis.”Presiden Joe Biden menjamu mitranya dari Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Camp David pada hari Jumat. Dalam pernyataan bersama, ketiga pemimpin berjanji untuk meningkatkan hubungan militer dan “membawa kerja sama keamanan trilateral kami ke tingkat yang lebih tinggi.” Mereka juga mengutuk "jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya" dari uji coba rudal balistik Pyongyang dan menuduhnya melakukan serangan dunia maya.Korea Utara secara tradisional menganggap latihan AS dengan Korea Selatan dan Jepang sebagai ancaman.Latihan, yang dimulai pada hari Senin (21/8), terdiri dari lebih dari 30 latihan terpisah, menggabungkan permainan perang yang disimulasikan komputer dengan pelatihan lapangan. Menurut Angkatan Laut AS, latihan tersebut akan membantu untuk “memperkuat peran aliansi [AS-Korea Selatan] sebagai kunci perdamaian dan keamanan di kawasan.”[IT/r]