Bagian II: Menargetkan Anak-anak Palestina Diperlukan untuk Kolonialisme Pemukim Israel

Islam Times - Perang Israel terhadap pendidikan adalah bagian dari perang Israel terhadap masa kanak-kanak Palestina. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah melalui pedagogi pembebasan Palestina dan solidaritas internasional melalui BDS (Bpycott, Divestmen, Sanction).

Setelah pertempuran selama setahun, militer Israel menghancurkan sekolah Ein Samiya di Tepi Barat tengah, hanya beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran di Palestina. Ini hanyalah satu dari 44 sekolah Palestina yang terancam dibongkar. Penghancuran sekolah hanyalah salah satu dari banyak cara Israel menargetkan anak-anak Palestina.Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I, seperti masyarakat kolonial pemukim lainnya, apartheid Israel yang berupaya melakukan penindasan berkelanjutan, menjadi lebih fokus pada penghapusan anak-anak Palestina dan harapan yang mereka wujudkan dengan setiap generasi perjuangan Palestina.Sebuah poin yang secara implisit dikemukakan oleh Yossi Klein dalam sebuah opini selama pemboman di Gaza pada bulan Mei mencerminkan hal ini,“Selama 18 minggu terakhir, orang Israel saling berperang, tidak dapat menemukan apa pun yang bisa mendekatkan kita. Lalu terjadilah pembunuhan terhadap anak-anak di Jalur Gaza dan membuktikan bahwa kita adalah saudara.”Serangan terbaru di Gaza, yang memusnahkan seluruh keluarga, merupakan pengingat akan jumlah anak-anak Palestina yang tewas dalam serangan Israel yang tidak proporsional: anak-anak merupakan 21% dari seluruh warga Palestina yang dibunuh. Selama pembantaian di Gaza tahun 2008, 24% adalah anak-anak, dan selama serangan pada Mei 2021, 27% adalah anak-anak.Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki tindakan Israel selama Great Return March 2018-19 menemukan “alasan masuk akal untuk mempercayai bahwa penembak jitu Israel menembak mereka dengan sengaja, karena mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak.”Jaminan impunitas bagi tentara Israel yang membunuh anak-anak Palestina, seperti empat anak yang bermain di pantai di Gaza pada tahun 2014 dan lima anak di kuburan pada tahun 2022, atau mereka yang menargetkan sekolah UNWRA dengan fosfor putih, menunjukkan bahwa tindakan tidak pantas ini diterima dalam doktrin militer Israel.Serangan terhadap anak-anak juga merupakan bagian dari serangan paramiliter yang dilakukan para pemukim. Contoh yang mengerikan adalah penculikan Muhammad Abu Khdeir, warga Palestina berusia 16 tahun. Pada tanggal 2 Juli 2014, tiga pemukim menculiknya, memukulinya dengan kejam, memaksanya minum bensin, dan kemudian membakarnya hidup-hidup. Hampir setahun kemudian, sekelompok pemukim menyerbu desa Duma di Palestina dan membakar sebuah rumah. Mereka membunuh seorang ayah, ibu, dan bayi mereka yang berusia delapan belas bulan, Ali Dawabsheh, sementara meninggalkan seorang anak berusia empat tahun yang menderita luka bakar parah.Setiap tahun, antara 500-700 anak-anak Palestina (12-17 tahun) dipenjara. Sejak tahun 2000, otoritas militer Israel telah menginterogasi, mengadili, dan memenjarakan lebih dari 13.000 anak. Seringkali, surat perintah penangkapan maupun alasan penangkapan mereka tidak diberikan. Selain penahanan anak-anak yang masih hidup, hingga Agustus 2022, Israel telah menahan 102 jenazah warga Palestina yang meninggal di penjara-penjara Israel, termasuk sepuluh jenazah anak-anak.Di Yerusalem, kebijakan Israel mencakup praktik tahanan rumah, di mana ibu dari anak tersebut menjadi penjaga penjara bagi putranya. Hal ini menjadikan orang tua sebagai agen, memperluas kolonialisme pemukim Israel di dalam keluarga Palestina.Analisis ekstensif terhadap penindasan Israel terhadap protes anti-Tembok antara tahun 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa setengah dari 16 warga Palestina yang terbunuh saat melakukan protes adalah anak-anak, seringkali melalui tembakan penembak jitu atau peluru yang ditembakkan dari jarak dekat.Penindasan terhadap Great Return March menunjukkan pola serupa. Menurut WHO, per 31 Agustus 2019, 20% dari amputasi yang harus dilakukan dokter untuk menangani cedera akibat protes terjadi pada anak-anak. Dari 217 warga Palestina yang tewas dalam protes tersebut, 48 di antaranya adalah anak-anak (22%), dan dari sekitar 19.000 warga Palestina yang terluka, 4.966 di antaranya adalah anak-anak (26%).Penolakan hak pendidikan adalah bagian penting dari serangan Israel terhadap anak-anak Palestina. Puluhan ribu warga Badui Palestina di Naqab tinggal di desa-desa yang tidak diakui dan tidak memiliki fasilitas pendidikan apa pun. Ketika warga Palestina di Israel dapat bersekolah, mereka menerima anggaran 78-88% lebih rendah dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk siswa Yahudi Israel.Dua bulan setelah Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza pada tahun 1967, pemerintah melarang 78 dari 121 buku sekolah. Di Yerusalem Timur, kurangnya dana dan ruang diperparah dengan penerapan kurikulum yang sama sekali tidak menyertakan warga Palestina dan keberadaan mereka.Selama Intifada Pertama, militer Israel menutup 1.194 sekolah di Tepi Barat selama 17 bulan pada tahun 1988-9. Israel menegaskan bahwa “setiap upaya untuk memberikan pendidikan kepada siswa adalah ilegal dan, oleh karena itu, dapat dianggap memberikan alasan untuk pemecatan segera.” Mereka yang dinyatakan “bersalah” karena mengadakan kelas berisiko ditahan hingga sepuluh tahun.Selama dua dekade terakhir, Israel fokus pada penghancuran sekolah.Selama serangan tahun 2012 terhadap Gaza, Israel menghancurkan 97 institusi pendidikan. Sebanyak 298 sekolah hancur dan/atau rusak selama serangan militer pada tahun 2014 dan 2021. Pada bulan Mei 2021, pemboman di Gaza mempengaruhi lebih dari 290 taman kanak-kanak, sekolah, dan fasilitas pendidikan tinggi.Saat ini, 51 sekolah Palestina terancam dibongkar. Sekolah Arab Al-Ka’abneh di Lembah Yordan, dengan ratusan siswanya, telah menerima lebih dari 20 perintah pembongkaran sejak tahun 1990an.Pentingnya penghancuran sekolah hingga pembersihan etnis, penghapusan warga Palestina dari tanah mereka, menjadi jelas dalam Masafer Yatta. Delapan komunitas di perbukitan Hebron Selatan akan dihancurkan, dan lebih dari 1.300 warga Palestina diusir dalam apa yang merupakan pembersihan etnis terbesar Israel sejak tahun 1968. Tujuh sekolah telah diberikan perintah pembongkaran karena, seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah Khirbet Jinba, “jika sebuah sekolah dalam bahaya, seluruh komunitas dalam bahaya.”Salah satu sekolah pertama yang dibongkar adalah sekolah al-Sfai. Siswa dari al-Sfai menghadapi pasukan Israel dan buldoser selama berjam-jam, menolak untuk pergi.Trauma yang dialami warga Palestina tidak bisa dihindari. Sebanyak 91% anak-anak di Gaza dilaporkan menderita Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD), atau lebih tepatnya, mereka mengalami trauma transgenerasi yang dimulai pada tahun 1948.Namun, masyarakat Palestina telah mengembangkan bentuk ketahanan terhadap upaya apartheid Israel dan kolonialisme pemukim untuk menciptakan generasi patuh yang siap menoleransi penindasan. Seorang ayah Palestina menjelaskan, “Saya harus mengajari anak-anak saya untuk tidak takut pada tentara, senjata mereka, atau tembakan mereka. Jika tidak, hidup mereka akan terus menerus menjadi trauma. Kami mencoba mengolok-olok mereka, melihat kelemahan para prajurit dan ketakutan mereka sendiri.”Hasilnya, anak-anak Palestina belajar bagaimana menantang tentara Israel di rumah mereka, dalam perjalanan ke sekolah, di jalanan, atau di ladang. Beberapa di antaranya menjadi terkenal, seperti Faris Odeh yang berusia 15 tahun, yang ditangkap oleh seorang jurnalis foto saat melemparkan batu ke sebuah tank. Atau Ahed Tamimi yang dipenjara karena menampar wajah tentara.Anak-anak Palestina seharusnya tidak boleh dihadapkan pada pendudukan Israel dan apartheid atau menjadi pahlawan. Mereka bukan hanya korban tapi juga agen perlawanan dan perjuangan rakyat Palestina.Berbicara mengenai serangan Israel terhadap anak-anak Palestina adalah hal yang sensitif. Tak seorang pun ingin mengeksploitasi emosi mudah yang ditimbulkan oleh penderitaan anak-anak atau mengeksploitasi rakyat Palestina. Solidaritas internasional tidak boleh mengangkat anak-anak menjadi ikon atau mengecilkan jumlah mereka. Mengabaikan apa yang terjadi berarti menghapus bagian penting dari pengalaman Palestina.Kita harus memahami dan menyajikan dengan cermat kerangka apartheid Israel dan alasan di balik serangan sistematis terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak Palestina.Serikat pekerja Irlandia telah memulai inisiatif penggabungan sekolah dengan sekolah-sekolah Palestina yang berada di bawah ancaman pembongkaran demi membangun kesadaran tentang serangan terhadap anak-anak Palestina, solidaritas dan menekan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban apartheid Israel.Kampanye 'Tidak Ada Cara untuk Memperlakukan Seorang Anak' mendapatkan dukungan terhadap rancangan undang-undang di Kongres AS yang akan melarang pendanaan pembayar pajak AS untuk penahanan militer Israel dan perlakuan buruk terhadap anak-anak Palestina, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, dan aneksasi lebih lanjut atas Tepi Barat.Seperti halnya aspek kebijakan Israel lainnya, pertanyaan tentang akuntabilitas harus menjadi isu sentral untuk memastikan kita tidak mengasihani korban namun mendukung perjuangan untuk keadilan. Dan BDS selalu menjadi yang utama.[IT/AR]