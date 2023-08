AS Menyetujui Penjualan Peralatan Militer Baru ke Taiwan

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan sistem pencarian dan pelacakan inframerah serta peralatan lainnya untuk jet tempur F-16 buatan AS ke Taiwan.

Usulan kesepakatan senilai $500 juta itu mendapat lampu hijau pada hari Rabu (23/8), ketika ketegangan terus berlanjut antara Washington dan Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya.Menurut pernyataan dari Badan Kerja Sama Keamanan ‘Pertahanan’ AS (DSCA), paket tersebut mencakup suku cadang, perangkat lunak, “dukungan pesawat dan amunisi,” dan peralatan pelatihan. Taiwan juga meminta “layanan dukungan teknik, teknis, dan logistik dari pemerintah dan kontraktor AS,” tambah badan tersebut.“Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan,” kata DSCA.Taiwan saat ini sedang meningkatkan armada pesawat F-16A/B miliknya. Pemerintah Taipei membeli 66 jet F-16V baru dari Washington pada tahun 2019. Gelombang pertama akan tiba di pulau itu pada kuartal ketiga tahun 2024, hampir setahun lebih lambat dari rencana semula. Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, pengiriman tersebut tertunda karena masalah pada perangkat lunak kontrol penerbangan.Taipei juga akan menerima 38 unit pertama dari lebih dari 100 tank M1A2T Abrams buatan AS tahun depan, kata Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin (21/8).Beijing menegaskan bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan melanggar kebijakan Satu China dan memandang kesepakatan tersebut sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Taiwan.[IT/r]