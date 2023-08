Debat Presiden AS dari Partai Republik ke-1 Dibayangi oleh Ketidakhadiran Trump

IslamTimes - Bantuan untuk Ukraina, hak aborsi, dan masalah hukum mantan Presiden AS Donald Trump: Delapan calon presiden dari Partai Republik bentrok karena berbagai masalah dalam debat pertama musim pemilu Amerika Serikat tahun 2024.

Para kandidat tampil di Milwaukee, Wisconsin, pada Rabu (23/8) malam, berharap untuk mengurangi keunggulan Trump dalam perebutan nominasi Partai Republik.Dengan melewatkan acara tersebut – dan malah duduk untuk wawancara dengan pembawa acara konservatif Tucker Carlson – debat tersebut memberikan peluang bagi para penantang Trump untuk mencoba menarik jutaan pemilih.Tapi Trump tetap hadir meskipun dia tidak ada di ruangan itu.Calon kandidat Gedung Putih mengkritik rekam jejak Presiden AS Joe Biden dan memicu perdebatan sengit mengenai kebijakan luar negeri, termasuk bantuan AS ke Ukraina, dan isu-isu dalam negeri mulai dari keselamatan publik dan aborsi hingga pendidikan dan perekonomian Amerika.Vivek Ramaswamy, seorang pengusaha yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya, telah mendapatkan popularitas dalam persaingan nominasi Partai Republik dengan mencap dirinya sebagai orang yang tidak terlibat dalam politik seperti Trump.Dan dia membuat kehadirannya diketahui selama debat, terlibat dalam beberapa perdebatan sengit dengan rekan-rekannya dari Partai Republik.Ramaswamy bentrok dengan mantan Wakil Presiden AS Mike Pence dalam konfrontasi head-to-head pertama malam itu. “Sekarang bukan waktunya untuk pelatihan di tempat kerja,” kata Pence, menyebut Ramaswamy sebagai “pemula”.Ramaswamy membalas dengan mengecam apa yang disebutnya sebagai “politisi profesional” dan “boneka super PAC” – yang mengacu pada Komite Aksi Politik yang menyumbangkan dana untuk berbagai kampanye politik di AS.Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie juga mengecam Ramaswamy setelah kandidat tersebut mengatakan dia yakin “agenda perubahan iklim adalah tipuan”. “Aku sudah muak malam ini dengan seorang pria yang terdengar seperti ChatGPT berdiri di sini,” kata Christie.Ramaswamy telah berjanji untuk mengurangi birokrasi pemerintah jika terpilih, dengan mengatakan bahwa dia akan menutup “administrasi negara” dan menghilangkan FBI dengan memindahkan agen penegak hukum biro tersebut ke departemen pemerintah lainnya.Dalam komentar pembukaan debatnya, dia berkata: “Pertama, izinkan saya menjawab pertanyaan yang ada di benak semua orang di rumah malam ini: Siapa sih pria kurus dengan nama belakang yang lucu ini dan apa yang dia lakukan di tengah debat? Ditengah tahap debat ini?Dia kemudian menambahkan bahwa "butuh orang luar" untuk memimpin Partai Republik.Para kandidat juga berselisih tentang kasus kriminal yang sedang berlangsung terhadap Trump – dan dukungan mereka untuk mantan presiden.[IT/r]