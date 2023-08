Foto Trump Dirilis setelah Dia Menyerah di Penjara Atlanta

IslamTimes - Mantan presiden AS Donald Trump menyerahkan diri di penjara Fulton County di Atlanta, Georgia pada hari Kamis (24/8), ketika dia menghadapi tuntutan pidana karena diduga mencoba membatalkan hasil pemilihan presiden tahun 2020.

Mantan presiden AS tersebut menghadapi lebih dari selusin dakwaan atas dugaan upaya untuk membatalkan hasil pemilu tahun 2020 di GeorgiaMiliarder yang berubah menjadi politisi ini didakwa, ditangkap, dan kemudian segera dibebaskan berkat perjanjian jaminan yang diperoleh sebelumnya oleh pengacaranya.Trump telah menyetujui jaminan sebesar $200.000 serta persyaratan lainnya, termasuk tidak menggunakan media sosial untuk menargetkan terdakwa dan saksi dalam kasus tersebut.Setelah keluar dari penjara, Trump sekali lagi menolak tuntutan tersebut dan menyebutnya sebagai “parodi keadilan.”Sementara itu, Kantor Sheriff Fulton County merilis foto mantan presiden tersebut.Foto Donald Trump telah dirilis pic.twitter.com/rYyCayiYS4— Dexerto (@Dexerto) 25 Agustus 2023Jaksa wilayah Fulton Fani Willis membuka 41 dakwaan terhadap mantan presiden dan 18 rekannya awal bulan ini. Beberapa terdakwa lainnya telah dimasukkan ke penjara, termasuk mantan Wali Kota New York Rudy Giuliani yang menyerahkan diri pada hari Rabu (23/8).Trump saat ini menghadapi tuduhan pemerasan dan kejahatan lainnya dalam kasus Fulton County, Georgia. Dia dituduh melanggar undang-undang kejahatan terorganisir di negara bagian tersebut, serta beberapa tuduhan konspirasi untuk ikut campur dalam pemilu, sumpah palsu, meminta pejabat publik untuk melanggar sumpahnya, dan lain-lain.Kasus terhadap Trump ini menandai dakwaan pidana keempat yang dihadapi presiden AS ke-45 tersebut tahun ini. Jaksa federal sebelumnya mendakwanya dengan lusinan tuduhan kejahatan karena diduga berencana ikut campur dalam pemilu tahun 2020, diduga salah menangani dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2021, dan diduga membayar uang tutup mulut kepada aktris porno Stormy Daniels selama kampanye pemilu tahun 2016.Trump membantah melakukan kesalahan apa pun dan menampik tuduhan tersebut sebagai perburuan penyihir bermotif politik yang dirancang untuk mencegahnya mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024.[IT/r]