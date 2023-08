Suku Bunga Hipotek AS Mencapai Tertingginya dalam 23 Tahun

IslamTimes - Suku bunga pinjaman rumah Amerika telah melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua dekade, mendekati 8% pada minggu ini setelah kampanye agresif Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga.

Rata-rata suku bunga hipotek tetap 30 tahun mencapai 7,49% pada hari Selasa (22/8) untuk pertama kalinya sejak akhir tahun 2000, memberikan tekanan pada pasar perumahan pasca-Covid, data dari Mortgage News Daily mengungkapkan.Permohonan pembelian rumah turun selama enam minggu ke level terendah sejak 1995, karena kenaikan biaya membuat kepemilikan rumah semakin di luar jangkauan banyak orang Amerika, menurut Mortgage Bankers Association.“Seiring berjalannya waktu dan masyarakat harus melunasi pinjaman 30 tahun yang mereka miliki, saya pikir kita akan melihat dampaknya terhadap perumahan akan sangat buruk, namun kali ini akan memakan waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya, Direktur Pelaksana TJM Institutional Services James Iuorio mengatakan kepada Fox Business.Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun, yang mempengaruhi suku bunga hipotek dan bentuk pinjaman lainnya, berada di kisaran tertinggi dalam 16 tahun karena para pedagang semakin mengharapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.Sebagian besar pejabat AS masih mengantisipasi risiko kenaikan inflasi yang signifikan yang mungkin memerlukan kenaikan suku bunga lebih lanjut, menurut Bloomberg. Dengan meningkatnya biaya pinjaman, suku bunga hipotek akan tetap tinggi dan akan menambah tekanan pada pasar perumahan, kata outlet tersebut.Penjualan rumah merosot pada bulan Juli karena pemilik rumah yang mengunci hipotek berbunga rendah menghindari penjualan. Penjualan rumah yang dimiliki sebelumnya turun 16,6% dibandingkan Juli 2022, menurut data National Association of Realtors.Suku bunga hipotek AS mencapai titik tertinggi dalam sejarah pada tahun 1981, ketika rata-rata tahunan mencapai 16,63%.[IT/r]