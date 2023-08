WSJ: AS dan Ukraina ‘Berselisih’ Mengenai Taktik Serangan Balik 

IslamTimes - Para pejabat Amerika “frustrasi” dengan keengganan Ukraina untuk menerima saran mereka tentang bagaimana melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis (24/8).

Washington dilaporkan “frustrasi” dengan keengganan Kiev untuk mengikuti sarannya dalam konflik dengan Rusia.Surat kabar tersebut mengklaim bahwa “masih belum terlambat” bagi Kiev untuk mengikuti instruksi dari Washington, dan memanfaatkan pelatihan yang diterima puluhan ribu tentara Ukraina dari negara-negara NATO. Namun, outlet tersebut mencatat bahwa kedua belah pihak masih “berselisih mengenai cara membalikkan keadaan terhadap Rusia” sebelum musim dingin tiba.Menurut sumber WSJ, AS percaya bahwa jumlah bantuan militer Barat yang dikirim ke Ukraina cukup untuk menembus pertahanan Rusia, meskipun peluangnya semakin kecil.“Kami membangun tumpukan baja ini untuk serangan balasan. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama lagi,” jelas seorang mantan pejabat AS. “Itu tidak ada.”Kepemimpinan militer Ukraina telah berusaha untuk menangkis kritik dengan mengklaim bahwa Amerika tidak memahami jenis perang yang dilakukan Kiev, tambah WSJ.“Ini bukan upaya pemberantasan pemberontakan. Ini Kursk,” kata Jenderal Valery Zaluzhny, komandan militer utama Kiev, kepada lawan bicaranya di AS, menurut seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya.Zaluzhny mengacu pada pertempuran penting Perang Dunia II di front timur, di mana pasukan Soviet yang bertahan menghentikan pasukan Nazi sebelum membalikkan keadaan.Para tokoh di Washington ingin Zaluzhny memusatkan pasukan Ukraina di dekat kota selatan Tokmak untuk bergerak menuju Laut Azov, klaim artikel tersebut. Dia menambahkan bahwa para pejabat AS tidak menyetujui fokus Presiden Vladimir Zelensky pada upaya untuk merebut kembali kota Artyomovsk di timur, yang oleh Kiev disebut Bakhmut.Pemimpin Ukraina, yang memberikan makna simbolis dalam penyelesaian permukiman tersebut, dilaporkan berpendapat bahwa merebut kembali permukiman tersebut akan meningkatkan moral pasukan. Para pejabat AS telah lama mengatakan Artyomovsk tidak memiliki nilai strategis, dan mendesak penarikan pasukan sebelum pasukan Ukraina diusir dari sana pada akhir Mei. WSJ mengatakan Kiev telah melakukan penyesuaian dalam beberapa pekan terakhir dengan mengambil sikap defensif di wilayah timur.Rusia berpendapat bahwa AS menggunakan rakyat Ukraina sebagai umpan meriam dalam perang proksi melawan Moskow. Militer Rusia mengklaim bahwa pasukan Ukraina yang hilang selama dua bulan pertama serangan balasan musim panasnya berjumlah lebih dari 43.000 orang.[IT/r]