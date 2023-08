IslamTimes - Rusia menuduh AS “secara sinis” menggunakan anak-anak untuk menyelesaikan masalah geopolitik setelah Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap perkemahan musim panas remaja di Krimea.

Langkah-langkah baru terhadap perkemahan musim panas di Krimea didasarkan pada kebohongan yang “menjijikkan”, klaim para diplomatAwal pekan ini, pemerintahan Presiden Joe Biden meluncurkan tindakan yang menargetkan orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam “pemindahan paksa ribuan anak-anak Ukraina ke Rusia.”Daftar sanksi yang dibagikan oleh Departemen Luar Negeri AS secara khusus menyebutkan Artek, sebuah pusat anak-anak internasional di pantai Laut Hitam yang dibangun pada era Soviet.Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (24/8), Kedutaan Besar Rusia di Washington menolak tuduhan AS dan menyebutnya sebagai tuduhan yang “mengejutkan karena sifat mereka yang menjijikkan, sinis, dan lemah hati.”Para diplomat Rusia lebih lanjut menuduh Washington menargetkan “yang paling rentan,” dan menambahkan bahwa AS secara efektif menghukum anak-anak “yang rumah orang tuanya selama lebih dari sembilan tahun telah dibombardir secara brutal oleh neo-Nazi, yang diasuh dengan cermat oleh kolektif Barat.”Sepanjang konflik Rusia-Ukraina, baik Kiev maupun negara-negara Barat yang mendukungnya telah berulang kali menuduh Moskow mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin bersikeras bahwa anak-anak di bawah umur telah dievakuasi dari zona konflik demi keselamatan mereka sendiri, dan menekankan bahwa pihak berwenang Rusia tidak pernah menghalangi reunifikasi keluarga.Menurut kedutaan besar tersebut, meskipun Washington menyatakan dirinya sebagai pendukung hak-hak anak, tindakannya “tidak berdasar, baik secara de facto maupun de jure,” karena AS masih menjadi satu-satunya anggota PBB yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak. Persetujuan memerlukan dua pertiga mayoritas di Senat AS, meskipun beberapa senator Partai Republik menentang langkah tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai kedaulatan.Para pejabat Rusia juga meminta Washington “untuk menghentikan penggunaan isu anak-anak yang sinis untuk menyelesaikan masalah geopolitik,” dan menyatakan bahwa “daripada memberikan moralitas, pihak berwenang AS harus melihat secara kritis tindakan mereka sendiri, termasuk pasokan senjata berat ke Kiev. ” Kedutaan mengklaim bahwa pengiriman ini telah mengakibatkan kematian banyak anak-anak dan hancurnya taman kanak-kanak, sekolah, dan rumah sakit.[IT/r]