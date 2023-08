Bloomberg: Iran dan AS Menyepakati Masuknya Minyak Iran ke Pasar Dunia

IslamTimes - Bloomberg menulis dalam sebuah artikel: Meskipun Iran dan Amerika Serikat saling berjauhan dalam jalur diplomasi untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir, tampaknya kedua negara ini sepakat mengenai aliran minyak di pasar dunia. .

Bloomberg menulis: Meski Iran dan Amerika masih berselisih paham mengenai program nuklir, namun tampaknya mereka telah mencapai kesepakatan mengenai masuknya minyak Iran ke pasar dunia.Kantor berita ini mengklaim: Dalam beberapa minggu terakhir, kita menyaksikan kesepakatan antara Tehran dan Washington mengenai pertukaran tahanan dengan aset Iran yang diblokir di Korea Selatan dan pengurangan pengayaan uranium oleh Tehran. Selain itu, kedua negara telah melakukan perjanjian penjualan minyak Iran. Dalam hal ini, pihak berwenang Amerika secara implisit mengakui bahwa mereka telah membatalkan beberapa sanksi terkait penjualan minyak Iran, dan Tehran telah mengumumkan peningkatan produksi minyak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lima tahun terakhir.Oleh karena itu, para pengamat percaya bahwa pasokan minyak Iran di tengah pertumbuhan produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir dan meningkatnya inflasi di negara-negara barat serta upaya untuk mengkompensasinya melalui kenaikan suku bunga dapat menenangkan pasar.“Ini adalah permainan tradisional diplomasi energi,” kata Halima Croft, kepala strategi global di RBC Capital Markets di New York. Menutup kontrak untuk mendapatkan tambahan barel minyak.Dia kemudian menambahkan: "Kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan Iran adalah sama mengenai produksi lebih banyak barel di pasar."Meskipun menolak perjanjian apa pun dengan Tehran mengenai pasar minyak global, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: Amerika Serikat terus menerapkan secara ketat kerangka kerja minyak yang ketat dan sanksi lainnya terhadap Iran. Dia kemudian menjelaskan, penyebab fluktuasi ekspor minyak adalah reaksi alami terhadap harga dan faktor lainnya.Sementara itu, meskipun Amerika Serikat masih tidak mengizinkan penjualan minyak Iran ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa, Amerika Serikat belum bereaksi terhadap penjualan minyak Iran secara besar-besaran ke China.Menurut laporan Badan Energi Internasional, produksi Iran pada Juli (10 Juli hingga 9 Agustus) mencapai tiga juta barel per hari, yang merupakan level tertinggi sejak 2018.Fernando Ferreira, direktur risiko geopolitik di perusahaan konsultan modal Rapidan Energy Group yang berbasis di Washington, mengatakan dalam hal ini: "Joe Biden cenderung melihat ke arah lain sebagai imbalan atas pengurangan pengayaan uranium Iran." Selain itu, jika lebih banyak barel minyak masuk ke pasar minyak dan harganya disesuaikan, Gedung Putih akan senang."Sebelumnya, Menteri Perminyakan Iran Javad Oji mengatakan produksi minyak akan mencapai 3,4 juta barel per hari dalam beberapa minggu mendatang.Kantor berita Amerika ini terus menganggap peningkatan penjualan minyak Iran sebagai salah satu tanda paling nyata keluarnya Iran dari isolasi, terutama setelah penarikan diri mantan Presiden AS Donald Trump dari JCPOA, dan menambahkan: “Iran saat ini telah meningkatkan hubungannya dengan Saudi Arabia, saingan regional dan kedekatan dengan China telah memperkuatnya sebagai negara adidaya di Asia. Oleh karena itu, peningkatan produksi minyak dan kembalinya minyak ke pasar global tidak jauh dari yang diharapkan.[IT/r]