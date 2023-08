Polandia Selidiki Wabah di Dekat Perbatasan Ukraina

IslamTimes - Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia [ABW] sedang menyelidiki apakah wabah penyakit Legiuner di Rzeszow mungkin merupakan tindakan “sabotase,” kata seorang juru bicara pada hari Jumat (25/8).

“Kami juga melihat bahwa Rusia mencoba menyebarkan kepanikan pada kesempatan ini dan memperhatikan apa yang terjadi. Ini juga merupakan faktor yang membuat kami mengesampingkan skenario tertentu,” Stanislaw Zaryn, juru bicara badan keamanan di Warsawa, mengatakan kepada media Polandia.Terdapat 113 kasus yang tercatat di wilayah tersebut, mulai dari kota Rzeszow hingga kota Przemysl di perbatasan dengan Ukraina. Tujuh pasien di antaranya telah meninggal. Pihak berwenang mengatakan mereka berusia antara 64 dan 95 tahun, dan memiliki penyakit penyerta seperti kanker.Ewa Leniart, kepala pemerintahan daerah, mengatakan kepada lembaga penyiaran RMF bahwa penularan kemungkinan besar berasal dari sistem pasokan air. Sampel telah dikirim ke laboratorium dan hasil tes pertama diharapkan keluar pada hari Senin (28/8), katanya, seraya menambahkan bahwa situasinya terkendali.Terletak di tenggara Polandia, sekitar 100 kilometer dari perbatasan Ukraina, Rzeszow menjadi pusat upaya AS dan NATO untuk memasok senjata, amunisi, dan peralatan kepada Ukraina setelah Rusia melancarkan operasi militernya di negara tetangga tersebut pada Februari 2022. area pementasan bagi para pemimpin Barat yang bepergian ke Ukraina dengan kereta api, termasuk Presiden AS Joe Biden. Sejumlah tentara AS ditempatkan di dekat kota.Pentingnya Rzeszow dalam upaya perang Barat tampaknya membuat Warsawa semakin curiga terhadap wabah ini. Pihak berwenang Polandia telah memburu tersangka “mata-mata Rusia” – termasuk pemain hoki profesional dan warga negara Ukraina – selama berbulan-bulan.Warsawa juga meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan dengan Belarus, dengan alasan adanya ancaman “perang hibrida” yang dilakukan oleh anggota perusahaan militer swasta Wagner Group, yang dipindahkan ke wilayah sekutu Rusia tersebut setelah pemberontakan mereka yang gagal pada bulan Juni.Penyakit Legionnaires, juga dikenal sebagai Legionellosis, adalah sejenis pneumonia yang disebabkan oleh bakteri legionella yang biasa ditemukan di air. Infeksi ini memiliki tingkat kematian hingga 10%, biasanya terjadi pada orang yang sudah mempunyai penyakit paru-paru sebelumnya.AS mencatat sekitar 13.000 kasus per tahun, sementara UE mencatat hampir 11.000 kasus pada tahun 2021, dan 704 di antaranya berakibat fatal.[IT/r]