Pesawat Tempur Jepang Dikirim untuk Memantau Pembom China

IslamTimes - Tokyo telah mengerahkan pesawat tempur untuk melacak pembom dan drone China di Okinawa dan Taiwan, Kyodo News melaporkan pada hari Jumat (25/8), mengutip Kementerian Pertahanan Jepang. Jet-jet tersebut dikirim di tengah ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan, dua pembom H-6 China terdeteksi saat terbang melalui selat antara pulau Okinawa dan Miyako. Okinawa adalah rumah bagi Pangkalan Udara Kadena, situs militer AS terbesar di Asia-Pasifik.Militer Jepang juga mengatakan pesawatnya dikirim untuk memantau drone pengintai BZK-005 Tiongkok dan drone “kemungkinan buatan China” lainnya yang terbang antara pulau Yonaguni paling barat Jepang dan Taiwan.Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pada Sabtu (26/8) pagi bahwa 32 pesawat militer China dan sembilan kapal perang terlihat di sekitar pulau itu. Ia menambahkan bahwa 20 pesawat, termasuk delapan pesawat tempur J-10 dan dua pesawat tempur Su-30, telah melintasi garis tengah Selat Taiwan atau memasuki zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut.Pesawat milik Taiwan, serta kapal angkatan laut dan sistem rudal berbasis darat, diaktifkan untuk memantau situasi, kata Kementerian Pertahanan.Manuver tersebut dilaporkan di tengah ketegangan ekonomi dan militer antara Beijing di satu sisi, dan Tokyo serta Taipei di sisi lain. Pada hari Senin, China daratan melarang impor mangga dari Taiwan, dengan alasan masalah keamanan pangan. Pada saat yang sama, Beijing mengumumkan larangan total terhadap makanan laut Jepang sebagai tanggapan atas keputusan Tokyo yang mulai membuang air limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima, lokasi bencana tahun 2011, ke Samudera Pasifik.Tiongkok juga telah memperingatkan Taipei agar tidak melakukan “kolusi” dengan AS. Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, menentang kontak diplomatik pemerintah setempat dengan negara asing, serta penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Departemen Luar Negeri AS menyoroti kesepakatan militer terbaru dengan Taiwan pada hari Rabu (23/8), yang memungkinkan pembelian peralatan dan suku cadang F-16.China mengadakan latihan militer skala besar di sekitar Taiwan awal bulan ini, setelah Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te melakukan tur ke AS. Beijing melakukan hal yang sama tahun lalu, setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau tersebut.[IT/r]