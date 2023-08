Bentrok Rusia dan China dengan AS di PBB terkait Uji Coba Rudal Korea Utara

IslamTimes - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menuduh China dan Rusia menghalangi tanggapan terpadu Dewan Keamanan PBB terhadap uji coba rudal Korea Utara.

Linda Thomas-Greenfield menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan pada hari Jumat (25/8), setelah Rusia dan China memblokir mosi AS yang mengutuk upaya Pyongyang untuk menempatkan satelit pengintaian militer ke orbit sebelumnya.Sejak awal tahun 2022, katanya, “dewan ini telah gagal memenuhi komitmennya karena tantangan dari China dan Rusia”.Thomas-Greenfield menuduh Rusia dan China "tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional" dalam menghadapi apa yang disebutnya meningkatnya ancaman nuklir dari Korea Utara.Pada Mei tahun lalu, China dan Rusia memveto resolusi yang menjatuhkan sanksi baru terhadap Pyongyang. Tindakan terpadu Dewan Keamanan terakhir terhadap Korea Utara terjadi pada tahun 2017.Thomas-Greenfield lebih lanjut mengecam kehadiran Rusia dan China pada parade militer Korea Utara bulan lalu.Sebagai tanggapan, perwakilan Tiongkok dan Rusia menyalahkan Washington atas uji coba yang dilakukan Korea Utara, dan Merujuk pada latihan militer AS yang sedang berlangsung di Korea Selatan.Duta Besar Korea Utara Kim Song mengatakan peluncuran satelit pengintaian oleh Pyongyang “adalah pelaksanaan hak sah untuk membela diri guna mencegah tindakan militer bermusuhan yang semakin meningkat” dari AS.Pada hari Kamis (24/8), Badan Pengembangan Dirgantara Nasional [NADA] Korea Utara melakukan peluncuran kedua satelit pengintaian Malligyong-1 dengan menggunakan roket pembawa tipe baru Chollima-1.Upaya yang dilakukan di Tempat Peluncuran Satelit Sohae di Kabupaten Cholsan, Provinsi Phyongan Utara, gagal setelah peluncuran roket mengalami masalah pada tahap ketiga. Pyongyang berjanji akan melakukan yang ketiga kalinya pada bulan Oktober.Korea Utara, yang mendapat sanksi keras dari PBB dan Amerika Serikat karena program nuklir dan rudal balistiknya, telah berusaha untuk menempatkan satelit pengintaian militer pertamanya ke orbit, dengan mengatakan rencananya merencanakan armada satelit untuk melindungi pergerakan oleh pasukan Amerika dan Korea Selatan.Korea Utara mengatakan tujuannya adalah untuk membela negaranya dari agresi AS, seperti yang ditunjukkan dalam latihan militer berkelanjutan dan penyebaran senjata nuklir ke Semenanjung Korea.[IT/r]