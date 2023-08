Pengadilan Iran: AS Harus Membayar Ganti Rugi Sebesar $330 Juta atas Rencana Kudeta Nojeh

IslamTimes - Pengadilan Iran telah memutuskan bahwa Amerika Serikat harus membayar ganti rugi sebesar $330 juta kepada keluarga para martir kudeta Nojeh yang gagal di Iran.

Vonis tersebut dikeluarkan menyusul pengaduan yang diajukan para penyintas dan korban Kudeta Nojeh pada Juli 2022 terhadap pemerintah AS dan tujuh terdakwa lainnya.Proses pidana tersebut mencapai puncaknya dengan keputusan yang menyatakan Amerika Serikat “merencanakan dan melaksanakan” kudeta yang gagal.Kantor berita Mizan, yang berafiliasi dengan Pengadilan Iran, mengatakan bahwa setelah mendengarkan argumen para penyintas plot AS dan pengacara mereka, pengadilan memutuskan bahwa pemerintah AS harus membayar $30 juta untuk kerugian “materi dan moral” yang ditimbulkan oleh penggugat. dan $300 sebagai “hukuman ganti rugi.”“Oleh karena itu, pemerintah AS harus membayar denda finansial dan kompensasi sebesar total $330 juta kepada keluarga para martir kudeta Nojeh,” demikian kesimpulan putusan tersebut.Rencana kudeta Nojeh adalah rencana untuk menggulingkan Republik Islam Iran yang baru didirikan dan Pemimpin Revolusi Ayatollah Ruhollah Khomeini setelah runtuhnya rezim Pahlavi yang didukung AS.Rencana tersebut melibatkan perwira dan prajurit Angkatan Darat Iran dari infanteri, angkatan udara, dan dinas intelijen, dan sebagian besar terhenti dengan penangkapan ratusan perwira pada tanggal 9–10 Juli 1980 di Pangkalan Udara Nojeh, dekat kota barat Hamedan.Pada tahun 2017, Pusat Dokumen Revolusi Islam mengungkapkan bahwa AS telah memainkan peran utama dalam merancang dan melaksanakan rencana kudeta Nojeh di Iran pada tahun 1980.Pengungkapan ini muncul setelah pengakuan Nasser Rokni, seorang pilot, yang pernah bekerja sama dengan komplotan kudeta. Rokni mengakui dalam pengakuannya tentang peran AS dalam kudeta dan “bantuan keuangan” mereka kepada pelaku kudeta di Iran.[IT/r]