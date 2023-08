Emas dan Bahan Bakar Fosil dalam Debat de-Dolarisasi

Islam Times - Emas dan dolar menjadi kunci dalam proses de-dolarisasi.

Dalam sebuah analisa pada Senin (21/8), Crescent International mengupas masalah de-dolarisasi. Dorongan global untuk melakukan de-dolarisasi masih menjadi topik hangat untuk didiskusikan. Dan narasi yang digunakan untuk menggambarkan dolar AS sebagai satu-satunya alat tukar global yang layak kini semakin sulit dipertahankan.Argumen yang mendukung tatanan ekonomi yang berpusat pada dolar menyatakan bahwa meski ada banyak ketidakbahagiaan dengan penggunaan dolar AS, negara-negara lain, kecuali BRICS, secara diam-diam setuju dengan Washington. Namun narasi ini tidak dianut bahkan oleh para pendukung tatanan global yang didominasi AS.Benn Steil, direktur Ekonomi Internasional di Dewan Hubungan Luar Negeri menulis, "Walaupun saat ini tidak ada alternatif yang dapat mengambil alih dolar, ancaman terbesar terhadap hegemoni dolar datang dari pemerintah AS sendiri…Dan seperti penggunaan antibiotik berlebihan yang mendorong resistensi antimikroba, penggunaan sanksi berlebihan mendorong negara-negara yang menjadi target, serta target potensial, untuk mengurangi keterlibatan mereka dengan sistem keuangan AS. Meskipun penghindaran ini memerlukan biaya yang besar, biaya yang harus dikeluarkan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan, misalnya, pembekuan cadangan bank sentral, atau bahkan penyitaan.”Emas sering disebut sebagai elemen kunci dalam proses de-dolarisasi. Selain diterima sebagai penyimpan nilai dan dalam beberapa kasus sebagai alat tukar, emas adalah musuh tradisional dolar AS. Ketika perekonomian AS sedang dalam kesulitan, emas biasanya sedang naik daun. Ketika Yankees baik-baik saja, harga emas turun.Meskipun emas tidak akan menjadi alat tukar, para analis menunjukkan bahwa bank sentral di seluruh dunia membeli emas dalam jumlah belum pernah terjadi sebelumnya dalam 73 tahun terakhir dan memindahkannya ke negara asal mereka. Banyak negara yang takut mengalami nasib seperti Venezuela yang emasnya disita oleh Bank of England.Salah satu argumen utama yang mendukung dominasi dolar AS adalah kepercayaan pihak lain terhadap dolar AS. Tapi kepercayaan ini semakin terkikis, dan nampaknya banyak orang memilih untuk menaruh kepercayaan mereka pada emas. Selain itu, negara-negara berkembang menjadi lebih berani dalam menolak menerima instruksi ekonomi dan politik dari Washington.Peralihan dari dolar kemungkinan akan membuka pembicaraan nyata yang akan mengubah paradigma ekonomi yang diterapkan oleh narasi ekonomi barat. Saat ini banyak negara berkembang yang mengambil kebijakan ekonominya dari model arus utama Barat, yang sering kali tidak sesuai dengan realitas lokalnya. Dengan demikian, argumen ekonomi yang diajukan di masa lalu untuk menghubungkan negara-negara berkembang dengan dolar AS tidak lagi valid. Kenyataan ini akan mendorong munculnya model dan konsep ekonomi alternatif. Namun yang paling penting, cara-cara pendekatan ekonomi yang baru ini akan menjadikan realitas lokal di negara-negara berkembang sebagai acuan utama mereka.Selama beberapa dekade, negara-negara di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika sering kali mengikuti program dan narasi ekonomi yang dirumuskan oleh negara-negara barat. Bukti menunjukkan bahwa hal ini menciptakan kondisi perekonomian yang suram di banyak belahan dunia. Dalam kasus di mana negara-negara berkembang memilih untuk tidak mematuhi peraturan ekonomi barat, kinerja mereka sering kali lebih baik daripada negara-negara yang mematuhinya. Contoh paling terkenal adalah Malaysia. Selama krisis keuangan Asia tahun 1997, Kuala Lumpur menolak mengadopsi strategi yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional.Melangkah keluar dari kerangka keuangan dan ekonomi rezim barat bukanlah satu-satunya isu yang perlu menjadi fokus para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang.Narasi lain yang secara dogmatis dikenakan pada negara-negara ini adalah agenda anti-bahan bakar fosil. Meskipun penggunaan bahan bakar fosil tentu saja mempunyai dampak negatif, agenda untuk menghilangkannya disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan paradigma perekonomian negara-negara barat.Negara-negara berkembang harus menyadari bahwa kampanye menentang bahan bakar fosil bukanlah gerakan ekonomi dan sosial akar rumput yang organik.Pada tahun 2021, The Guardian menunjukkan bahwa “British Petroleum, perusahaan minyak non-negara terbesar kedua di dunia, dengan 18.700 SPBU di seluruh dunia, mempekerjakan profesional hubungan masyarakat Ogilvy & Mather untuk mempromosikan pandangan bahwa perubahan iklim bukan kesalahan perusahaan minyak raksasa, tapi kesalahan individu. Di sinilah British Petroleum, atau BP, pertama kali mempromosikan dan segera mempopulerkan istilah ‘jejak karbon’ pada awal tahun 80-an. Perusahaan ini meluncurkan ‘kalkulator jejak karbon’ pada tahun 2004 sehingga orang dapat menilai bagaimana kehidupan normal mereka sehari-hari – bekerja, membeli makanan, dan bepergian – sebagian besar bertanggung jawab atas pemanasan bumi.”Negara-negara berkembang harus hati-hati mempelajari dampak negatifnya terhadap perekonomian mereka sebelum mereka ikut serta dalam kebijakan anti-bahan bakar fosil yang dilakukan rezim Barat.Penting bagi negara-negara selatan untuk mempertimbangkan dampak ekonomi langsung dari peralihan mendadak dari bahan bakar fosil. Banyak negara berkembang sangat bergantung pada sumber daya alamnya, termasuk minyak, gas, dan batu bara, sebagai kontributor signifikan terhadap PDB mereka. Pengabaian industri-industri ini secara terburu-buru dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, berkurangnya pendapatan pemerintah, dan potensi ketidakstabilan ekonomi.Transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan memerlukan investasi besar dalam bidang teknologi, infrastruktur, dan pelatihan ulang tenaga kerja.Negara-negara maju mampu berinvestasi pada infrastruktur energi ramah lingkungan karena tingkat pendapatan mereka yang lebih tinggi, yang sering kali diperoleh dengan mengorbankan negara-negara berkembang. Negara-negara selatan mungkin kesulitan untuk memprioritaskan investasi ini dibandingkan kebutuhan sosio-ekonomi yang lebih mendesak.Ketika tatanan global mengalami konfigurasi ulang yang serius, negara-negara selatan tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menciptakan jalur mandiri dan pribumi menuju pembangunan sosial, politik dan ekonomi. Mengadopsi narasi dan program rezim barat tanpa memprioritaskan kebutuhan lokal hanya akan memperluas neo-kolonialisme.[IT/AR]