WP: AS Akan Mendukung Perang Ukraina di Tahun Depan dan Sesudahnya

IslamTimes - Sebagian besar pejabat senior AS telah memutuskan untuk terus memperluas dukungan Washington kepada pemerintah Kiev untuk melanjutkan perang proksi melawan Rusia meskipun serangan balasan Ukraina melemah, The Washington Post melaporkan.

Menurut surat kabar tersebut, mereka tidak mempertimbangkan diplomasi dan diperkirakan akan mendukung Ukraina melawan Rusia pada tahun depan dan seterusnya dengan mengirimkan lebih banyak senjata dan amunisi kepada Kiev.“Saya mendengar sentimen yang sama di seluruh tingkat pemerintahan AS dalam beberapa hari terakhir. Musim panas ini sangat mengecewakan dan, dalam beberapa hal, mengecewakan bagi Ukraina dan negara-negara pendukungnya di Barat. Namun alih-alih mencari jalan keluar diplomatik yang cepat, sebagian besar pejabat senior AS tampak lebih yakin akan perlunya berdiri teguh bersama Kiev. Amerika Serikat, dalam pandangan mereka, tidak boleh terlihat meninggalkan sekutunya,” tulis kolumnis Washington Post, David Ignatius.Ignatius mengatakan meskipun AS berpikir Ukraina masih bisa menimbulkan kerusakan pada pasukan Rusia, mereka tidak memperkirakan adanya “pukulan yang menentukan.”“Para pejabat AS percaya bahwa kesabaran strategis tetap menjadi senjata terbaik melawan Presiden Rusia Vladimir Putin."“Itu berarti berlanjutnya perang yang melelahkan ini hingga tahun 2024 dan seterusnya serta berlanjutnya banyak korban jiwa dan trauma emosional bagi kedua belah pihak,” kata Ignatius.Meskipun AS telah mengirimkan munisi tandan yang dilarang secara luas ke Ukraina untuk membantu serangan balasan terhadap Rusia, Ignatius mengatakan AS mungkin akan mengirimkan lebih banyak jenis munisi tandan, yang dapat membunuh dan melukai warga sipil selama beberapa dekade setelah perang.“Ada peningkatan dukungan di Washington untuk menyediakan munisi tandan yang diluncurkan dengan roket, misalnya, yang dapat menyerang lebih dalam dibandingkan versi artileri yang mulai dipasok Amerika Serikat bulan lalu,” tulis Ignatius.Kolumnis tersebut mengatakan AS memperkirakan Ukraina akan meningkatkan serangan pesawat tak berawak di wilayah RusiaSejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022 untuk menghentikan ekspansi NATO ke arah timur, negara-negara Barat yang dipimpin AS telah memasok senjata ke Kiev senilai puluhan miliar dolar.Sebelum serangan balasan Ukraina, yang dilancarkan pada awal Juni dengan tujuan utama memutus jembatan darat Rusia ke Krimea, Kiev diberikan pasokan senjata dan amunisi dalam jumlah besar dalam upaya untuk lebih membantu pasukan Ukraina mencapai kemajuan melawan pasukan Rusia.Negara bekas republik Soviet ini kini menunggu untuk menerima pesawat tempur F-16 buatan AS karena Washington masih menekan Kiev untuk mendorong pasukan Ukraina lebih keras dan memusatkan pasukan untuk melakukan serangan ke arah Laut Azov di selatan.Rusia telah berulang kali meminta negara-negara Barat untuk menahan diri mengirim senjata ke Kiev, dan memperingatkan bahwa hal itu hanya akan memperburuk situasi.Sementara itu, ada banyak laporan bahwa para pejabat AS tidak yakin pasukan Ukraina memiliki peluang untuk menang melawan tentara Rusia yang lebih unggul.Seorang senator senior AS bahkan membandingkan pasukan Kiev dengan anak-anak di tim junior yang bersaing dengan tim dewasa di tim perguruan tinggi Moskow.Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menolak gagasan penerapan gencatan senjata untuk beralih dari pertempuran menjadi mencari solusi diplomatis atas konflik Ukraina-Rusia.Para analis mengatakan perang di Ukraina memberikan alasan bagi para pejabat negara-negara Barat untuk terus mengirim senjata ke Ukraina dan bahwa pemenang perang ini adalah kompleks industri militer AS dan produsen senjata lainnya.[IT/r]