Jenderal Menguraikan Masa Depan Kehadiran AS di Suriah

IslamTimes - Pasukan Amerika akan berada di Suriah untuk jangka waktu yang lama, demikian perkiraan Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan AS. Dia mengklaim bahwa kontingen tersebut akan tinggal di negara tersebut untuk melawan sisa militan ISIS.

Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley mengatakan pasukan Amerika akan tetap berada di negara itu dalam waktu dekatPemerintahan Presiden Bashar Assad telah berulang kali menuntut agar Washington menarik pasukannya dari wilayahnya, dan menggambarkan kehadiran militer AS di sana sebagai tindakan ilegal.Berbicara kepada saluran TV Al-Mamlaka Yordania pada hari Kamis (24/8), Milley berkata: “Saya tidak dapat membayangkan Amerika Serikat akan meninggalkan Timur Tengah. Saya pikir kami akan tetap berkomitmen selama bertahun-tahun dan dekade mendatang.”Jenderal tersebut kemudian menjelaskan bahwa kelompok-kelompok kecil teroris ISIS masih “di dalam dan sekitar Suriah dan sekitar Irak…dan jika kami tiba-tiba mundur, kekuatan-kekuatan tersebut dapat membangun kembali diri mereka sendiri.”Menurut pejabat militer tersebut, meski sebagian besar kelompok Islam telah dikalahkan, ideologinya masih ada, sehingga memerlukan “tingkat komitmen” dari pihak Washington.Ketika ditanya apakah Washington akan meninggalkan Suriah ketika kelompok teroris tersebut telah sepenuhnya diberantas, Milley mengatakan bahwa keputusan tersebut akan berada di tangan Presiden AS Joe Biden.Pada saat yang sama, Ketua Kepala Staf Gabungan AS mencatat bahwa Timur Tengah secara keseluruhan “sangat penting bagi Amerika Serikat karena banyak alasan,” salah satunya karena Timur Tengah adalah “sumber utama minyak dan sumber daya energi. .”Pada bulan Juli lalu, Associated Press, mengutip seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan tanggapan militer terhadap dugaan “peningkatan agresi Rusia” di langit Suriah.Awal bulan itu, Komandan Pusat Angkatan Udara AS Letjen Alex Grynkewich mengklaim bahwa jet tempur Rusia telah “melecehkan” drone MQ-9 Reaper Amerika di Suriah pada tiga kesempatan terpisah dalam seminggu.Presiden Suriah Bashar Assad mengundang militer Rusia untuk membantu pasukannya dalam perang melawan militan Islam pada tahun 2015, dan Moskow mempertahankan kehadiran militer di negara tersebut sejak saat itu.AS juga melancarkan kampanye pengeboman terhadap militan ISIS pada tahun 2014 sambil memberikan dukungan kepada puluhan kelompok oposisi bersenjata.Damaskus telah berulang kali menuduh AS mengirimkan minyak curian Suriah ke luar negaranya dengan kedok operasi anti-terorisme. Menurut pemerintah Suriah, sebanyak 80% produksi minyak harian negara tersebut dibawa ke luar negeri oleh “pasukan AS dan kelompok bersenjata yang mereka dukung.”[IT/r]