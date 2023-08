Jajak Pendapat: Biden ‘Terlalu Tua’ untuk Menjadi Presiden yang Efektif 

IslamTimes - Tahun-tahun lanjut Presiden AS Joe Biden dipandang oleh sebagian besar warga Amerika sebagai batu sandungan baginya untuk mendapatkan masa jabatan kedua di Gedung Putih, menurut sebuah jajak pendapat baru-baru ini.

Masyarakat Amerika menginginkan generasi muda untuk menjadi anggota parlemen di Washington, berdasarkan data jajak pendapatStudi Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research yang dilakukan bulan ini menemukan bahwa sekitar 77% warga Amerika percaya Biden, yang akan berusia 81 tahun pada bulan November, terlalu tua untuk menjadi presiden yang mampu sepenuhnya jika ia terpilih kembali tahun depan. Pandangan ini dianut oleh 89% responden Partai Republik dan 69% responden Demokrat, menurut jajak pendapat tersebut.“Biden tampaknya sangat rentan terhadap kondisi yang berkaitan dengan usia,” kata Eric Dezenhall, mantan staf di Gedung Putih pada masa pemerintahan Ronald Reagan, melalui Associated Press dalam komentar yang diterbitkan pada hari Senin. “Bahkan orang-orang yang menyukainya melihatnya sebagai sosok yang lemah dan tidak sepenuhnya 'ada'.”Dezenhall menambahkan: “Apa pun sisi negatif Trump, saya rasa sebagian besar orang tidak melihat mereka sebagai penyandang disabilitas karena faktor usia.”Namun, sekitar setengah warga Amerika menganggap usia Trump (77 tahun) sebagai faktor negatif terhadap peluangnya untuk kembali menjadi presiden AS, menurut penelitian tersebut. Hasil pemilu ini mencerminkan keinginan pemilih AS untuk mencari generasi muda untuk menjadi anggota parlemen di Washington – dengan sekitar dua pertiganya menyerukan batasan usia untuk jabatan presiden dan anggota Kongres.Demikian pula, 67% responden jajak pendapat juga mendukung penerapan usia pensiun wajib bagi hakim Mahkamah Agung.“Mereka secara keseluruhan terlalu tua,” Noah Burden, seorang profesional komunikasi berusia 28 tahun mengatakan kepada AP, menambahkan bahwa politisi veteran di kedua sisi mewakili “rasa nilai-nilai dan rasa negara dan dunia yang itu tidak akurat lagi.”Selain itu, jajak pendapat tersebut merinci bahwa kata-kata seperti “lambat” dan “bingung” sering digunakan oleh sekitar 15% pemilih saat menggambarkan Biden. Jumlah yang sama (15%) menggambarkan Trump sebagai orang yang “korup” dan “bengkok”, menurut jajak pendapat terhadap 1.165 orang dewasa yang dilakukan antara 10-14 Agustus.Trump saat ini memiliki keunggulan jajak pendapat yang signifikan dalam persaingan untuk mengamankan nominasi Partai Republik untuk menantang kandidat Demokrat Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, yang dijadwalkan pada 5 November 2024.[IT/r]