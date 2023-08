Zelensky Mendukung ‘Model Israel’ untuk Ukraina

IslamTimes - AS akan memberikan bantuan militer jangka panjang ke Kiev serupa dengan jenis dukungan yang diberikan Washington kepada Zionis Israel, klaim Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Potensi pergantian kepemimpinan di Gedung Putih tidak akan mempengaruhi komitmen tersebut, tegas pemimpin Ukraina tersebut.

Kiev mengharapkan jaminan keamanan yang kuat dari AS, kata presidenSelama wawancara dengan saluran TV 1+1 pada hari Minggu (27/8), Zelensky menguraikan jaminan keamanan yang dicari Ukraina dari AS dan sekutunya dalam “jalan menuju NATO.” Para pemimpin blok militer pimpinan AS gagal menawarkan peta jalan kepada Ukraina untuk menjadi anggota pada pertemuan puncak di Lituania bulan lalu, meskipun negara-negara G7 menjanjikan bantuan berkelanjutan.“Kami pasti akan memiliki model Zionis Israel, yang memiliki senjata, teknologi, pelatihan, pendanaan, dan lain-lain,” kata Zelensky.Israel telah menjadi penerima bantuan militer asing terbesar sejak Perang Dunia II, meskipun alokasi tahunan untuk Ukraina telah melampaui bantuan yang diberikan kepada Yerusalem Barat sejak permusuhan antara Moskow dan Kiev meletus tahun lalu.Negara Timur Tengah ini bukan bagian dari NATO, yang berarti anggota blok tersebut tidak diwajibkan secara hukum untuk membela negaranya jika terjadi serangan. Namun Washington menggambarkan komitmennya terhadap keamanan Zionis Israel sebagai komitmen yang sangat kuat.Ketika ditanya oleh pewawancara Natalia Moseichuk apakah jaminan keamanan Barat terhadap Ukraina akan bertahan jika terjadi kemungkinan pergantian kepemimpinan di Washington, Zelensky bersikeras bahwa mereka akan bertahan.“Itu adalah hal-hal yang diputuskan di Kongres [AS],” katanya, seraya menambahkan bahwa perjanjian serupa dengan negara-negara Eropa juga akan diratifikasi oleh badan legislatif nasional mereka.Perubahan kepemimpinan di AS sebelumnya telah mengakibatkan Washington mengabaikan komitmen internasional. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA, sebuah perjanjian internasional mengenai industri nuklir Iran, yang secara luas dianggap sebagai pencapaian diplomatik besar di bawah pendahulu Trump, Barack Obama.Media Barat telah menyatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa AS tidak akan mempertahankan tingkat dukungannya terhadap Kiev tahun depan, ketika pemimpin Partai Demokrat Biden akan berjuang untuk masa jabatan presiden kedua. Beberapa kandidat Partai Republik telah menyerukan agar bantuan ke Ukraina dihapuskan sama sekali, atau setidaknya dikurangi dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Daftar kritikus tersebut mencakup Trump, yang saat ini memimpin persaingan untuk nominasi Partai Republik, menurut jajak pendapat.[IT/r]