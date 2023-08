Kim Korea Utara Memperingatkan Bahaya Perang Nuklir, Mendesak Kesiapan untuk Menghancurkan Plot Invasi pimpinan AS

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan militernya untuk selalu siap bertempur guna menggagalkan rencana saingannya untuk menyerang negaranya.

Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang mengadakan latihan angkatan laut trilateral untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang terus berkembang.Kim mengatakan dalam pidatonya yang memperingati Hari Angkatan Laut negaranya pada hari Senin bahwa perairan di Semenanjung Korea telah menjadi tidak stabil “dengan bahaya perang nuklir” karena permusuhan yang dipimpin oleh AS, menurut kantor berita resmi Korea Central News Agency.Dia mengutip latihan AS dengan sekutunya, penempatan aset senjata AS yang lebih kuat di perairan dekat Semenanjung Korea, dan pertemuan puncak AS-Korea Selatan-Jepang baru-baru ini di mana kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dicapai untuk melawan program nuklir Korea Utara. .Kim lebih lanjut menyebut Presiden Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebagai “bos geng” dari ketiga negara tersebut.“Situasi yang ada mengharuskan angkatan laut kita untuk mengerahkan seluruh upayanya untuk melengkapi kesiapan perang guna menjaga kewaspadaan tempur terus-menerus dan bersiap untuk mematahkan keinginan musuh untuk berperang jika ada keadaan darurat,” kata Kim.Awal bulan ini, para pemimpin Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang mengadakan pertemuan puncak trilateral pertama mereka yang berdiri sendiri di Camp David. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk melaksanakan pembagian data peringatan rudal secara real-time di Korea Utara pada akhir tahun ini dan mengadakan latihan trilateral tahunan.[IT/r]