Jenderal Tertinggi: Jepang Membutuhkan Senjata Nuklir AS untuk Pertahanan

IslamTimes - Jepang harus mengembangkan sektor senjata dalam negerinya jika ingin menjamin keamanannya sendiri, kata seorang jenderal penting Jepang, dengan alasan bahwa Tokyo saat ini bergantung pada senjata nuklir Amerika untuk “pencegahan” terhadap saingan regionalnya.

Tokyo tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa “payung nuklir” Washington, kata seorang pejabat senior militerBerbicara kepada Nikkei Asia untuk wawancara pada hari Senin (28/8), Jenderal Yoshihide Yoshida, kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, menguraikan kebutuhan pertahanan Tokyo, menyoroti kerja sama militer yang erat dengan Washington.“Kami tidak dapat menjaga keamanan Jepang dengan kemampuan kami saat ini,” kata jenderal tersebut, sambil menambahkan: “Pertama, kami harus memperkuat kemampuan pertahanan kami secara mendasar agar kami tidak diremehkan. Kedua, kita perlu melakukan apa yang kita bisa untuk mempertahankan pencegahan yang lebih luas, termasuk melalui strategi yang melibatkan senjata nuklir AS.”Yoshida selanjutnya menjelaskan bahwa Jepang telah terlibat dalam “dialog mendalam” dengan Amerika Serikat selama lebih dari satu dekade mengenai “memperluas payung nuklir AS ke Jepang,” dan mencatat bahwa kesepakatan telah dicapai pada bulan Juni untuk pertukaran informasi tambahan dan pelatihan bersama dan respons rudal gabungan.Jepang adalah satu-satunya negara dalam sejarah yang menjadi sasaran senjata atom. Seorang pembom Angkatan Udara AS menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, menewaskan hingga 126.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Bom atom lainnya diledakkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, menewaskan hingga 80.000 orang, hampir semuanya adalah warga sipil.Setelah pemboman nuklir, Jepang menjadi sekutu Amerika setelah pasukan Amerika menduduki wilayahnya dan menulis konstitusi “pasifis”. Negara ini masih menjadi tuan rumah pangkalan dan pasukan AS dengan jumlah terbanyak di dunia, dan juga telah lama berada di bawah payung nuklir Amerika – serangkaian jaminan keamanan AS kepada negara-negara non-nuklir. Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan beberapa anggota NATO juga menikmati perjanjian serupa.Jenderal Yoshida berpendapat bahwa Jepang “berada di garis depan” di Indo-Pasifik, dan menyatakan bahwa Tokyo dan mitra-mitranya akan berupaya untuk “menjaga tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum” sambil memperingatkan “provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara dan China.” Dia menambahkan bahwa “lingkungan strategis yang dihadapi Jepang” mendorong dukungan publik terhadap peningkatan belanja militer dan “kemampuan serangan balik” yang lebih baik.[IT/r]