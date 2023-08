NYT: AS Mengetahui Penganiayaan yang Dilakukan Saudi terhadap Migran Afrika tetapi Tetap Diam 

IslamTimes - Pemerintah AS telah lama menyadari dugaan penganiayaan yang secara sistematis dialami migran Afrika di perbatasan antara Yaman dan Arab Saudi, namun tetap merahasiakan isu tersebut dari ranah publik, demikian yang dilaporkan New York Times.

Washington juga memilih untuk tidak secara terbuka menyampaikan laporan mengenai pelecehan yang meluas dan pembunuhan tanpa pandang buluDugaan pelecehan yang meluas terhadap para migran, terutama yang berasal dari Ethiopia melalui apa yang disebut ‘Jalur Timur’, yang terletak di seberang Yaman yang dilanda perang, telah diketahui oleh para diplomat AS setidaknya pada awal Desember lalu, klaim surat kabar tersebut pada hari Sabtu (26/8). Namun Washington memilih untuk tetap diam mengenai masalah ini, sebagai upaya untuk tidak memperkeruh hubungannya dengan Riyadh lebih jauh.Departemen Luar Negeri AS menghubungi surat kabar tersebut, menawarkan pandangan mereka mengenai situasi tersebut dan menguatkan klaim bahwa keputusan untuk merahasiakan masalah ini memang telah diambil.“Amerika Serikat dengan cepat melibatkan para pejabat senior Saudi untuk mengungkapkan keprihatinan kami,” kata departemen tersebut kepada NYT, dan menambahkan bahwa para pejabat AS “terus secara teratur menyampaikan kekhawatiran kami kepada kontak-kontak Saudi.” Belum jelas apakah kontak yang disebutkan di atas mempunyai dampak atau berdampak pada situasi migran di perbatasan Saudi-Yaman, kata surat kabar itu.Tuduhan Washington yang tidak mengambil tindakan ini muncul setelah adanya laporan baru oleh Human Rights Watch (HRW), yang dirilis pada tanggal 21 Agustus. Penelitian tersebut mengklaim, dengan mengutip saksi yang masih hidup, bahwa penjaga perbatasan Saudi telah membunuh “setidaknya ratusan” migran dan migran Ethiopia. pencari suaka yang mencoba melintasi perbatasan dari Yaman antara Maret 2022 dan Juni 2023.Pembunuhan di perbatasan tampaknya berlanjut bahkan setelah laporan tersebut disiapkan, kata HRW. “Penjaga perbatasan Saudi telah menggunakan senjata peledak dan menembak orang dari jarak dekat, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam pola yang tersebar luas dan sistematis,” tulis laporan itu. Dalam beberapa kasus, penjaga perbatasan menyiksa korbannya, bertanya kepada para migran yang ditahan “bagian tubuh mana yang mereka sukai untuk ditembak,” serta menembakkan artileri ke arah para migran yang mencoba melarikan diri kembali ke Yaman.Meskipun tidak jelas apakah pembunuhan tersebut dilakukan oleh penjaga perbatasan sendiri atau disetujui oleh atasan mereka, perilaku tersebut merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan” jika itu benar-benar merupakan bagian dari kebijakan yang disetujui oleh negara Saudi. kelompok kemanusiaan mencatat.[IT/r]